۷۰ کارآگاه برتر کشور انتخاب و تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری در مراسم نکوداشت روز کارآگاه گفت: پلیس آگاهی به عنوان یک پلیس حرفه‌ای با محوریت کارآگاهان زبده و کارآزموده همواره تلاش کرده است که از علوم مختلف کارآگاهی و ابزارهای علمی و فنی در راستای کشف جرم استفاده کند و همین نگاه باعث شده است به یک پلیس علمی تبدیل شود.

وی گفت: طی ۲۰ سال تعداد ۱۴ آزمون کارآگاهی برگزار و ۱۵۶۰ نفر از کارکنان پلیس آگاهی پس از موفقیت در سیر مراحل آزمون کتبی و مصاحبه و ارائه کار برگ تجارب، موفق به اخذ رتبه کارآگاهی در رشته‌های مختلف نائل آمده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در تکمیل این روند رشته‌های کمک کارآگاهی برای کارکنان غیر افسری و همچنین کارآگاه یاری برای عوامل علمی و اطلاعاتی پشتیبانی کننده از کشف جرم نیز به امور کارآگاهی اضافه شدند.

وی گفت: در سال جاری برای تعداد ۲۷۰۰ نفر از داوطلبان آزمون برگزار که روند بررسی وضعیت قبول شدگان بر اساس ضوابط و مقررات منظور شده در حال پیگیری و انجام است.

سردار قنبری گفت: ۷ کارآگاه برتر کشور، ۴۱ کارآگاه برتر استانی و ۲۵ کارآگاه یار برتر مشاغل تخصصی از همه استان‌ها انتخاب شدند.