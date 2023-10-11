  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

گردان‌های قسام: حیفا را با موشک‌های R۱۶۰ هدف قرار دادیم

گردان‌های قسام: حیفا را با موشک‌های R۱۶۰ هدف قرار دادیم

گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) امروز از هدف قرار دادن حیفا در اراضی اشغالی با موشک‌های R۱۶۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان های القسام (شاخه نظامی حماس) امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: شهر حیفا در اراضی اشغالی را با موشک R۱۶۰ هدف قرار دادیم.

بر اساس اعلام این رسانه، آژیر خطر در حیفا به صدا درآمد و صدای انفجار نیز شنیده شده است.

به گزارش الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این باره خبر داد: آژیرهای خطر به دلیل نفوذ پهپاد به حیفا، گیلبوع و کارمل به صدا درآمدند.

الجزیره در این باره اعلام کرد: رادیو اسرائیل خبر داد که ارتش مشخص نکرده است که آژیرهای خطر در حیفا ناشی از پرتابی از نوار غزه یا لبنان بوده است.

شاهدان عینی تایید کردند که صدای انفجار و اصابت راکت در جنوب حیفا را شنیده اند.

کد مطلب 5909269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها