به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان های القسام (شاخه نظامی حماس) امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: شهر حیفا در اراضی اشغالی را با موشک R۱۶۰ هدف قرار دادیم.

بر اساس اعلام این رسانه، آژیر خطر در حیفا به صدا درآمد و صدای انفجار نیز شنیده شده است.

به گزارش الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این باره خبر داد: آژیرهای خطر به دلیل نفوذ پهپاد به حیفا، گیلبوع و کارمل به صدا درآمدند.

الجزیره در این باره اعلام کرد: رادیو اسرائیل خبر داد که ارتش مشخص نکرده است که آژیرهای خطر در حیفا ناشی از پرتابی از نوار غزه یا لبنان بوده است.

شاهدان عینی تایید کردند که صدای انفجار و اصابت راکت در جنوب حیفا را شنیده اند.