پرسپولیس خانه یحیی است و مشکل خاصی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در پایان جلسه هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت یحیی گلمحمدی اظهار داشت: قرار بود امروز در خدمت آقا یحیی باشیم که مسافرت تشریف داشتند قرار شد در اولین جلسه، جلسهای باشد که در خدمت آنها باشیم.
وی در مورد اینکه غیبت گلمحمدی به خاطر دلخوری بود یا واقعاً مسافرت بوده، گفت: خودش گفت که مسافرت هستم.
دلبری در مورد اینکه شما در جریان اخطار دادن گلمحمدی به باشگاه بودید، اظهار داشت: ما که اعضای غیرموظف هیأت مدیره هستیم با توجه به بحثهایی که دارد در جلسات شرکت میکنیم و مطالبی که در جلسه مطرح شود بررسی میکنیم.
وی در مورد اینکه گلمحمدی از پرسپولیس دریافتی داشته است یا نه و مطالباتش چقدر است، گفت: اینها را خود باشگاه مشخص میکند. بله به تمام بازیکنان ۱۰ درصد قبل از بازی گلگهر پرداخت شد. درباره آپشنهای قهرمانی نکاتی درباره مسائل نهادهای نظارتی است که حل میشود.
عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: قرار شد بابت کسر یک امتیاز اعتراض شود و در خصوص مستنداتی که باشگاه از تیمهای دیگر دارد شکایت کند.
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