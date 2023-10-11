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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

« آسنی» در حوزه فرهنگ و هنر جریان ساز است

« آسنی» در حوزه فرهنگ و هنر جریان ساز است

محمودآباد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، جشنواره قصه گویی آسنی را در حوزه فرهنگ و هنر جریان ساز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان آهنگر شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره قصه‌گویی آسنی مازندران که به‌میزبانی محمودآباد برگزار شد، ضمن تشکر از همه کسانی که به‌نوعی نقش آفرین این رویداد مهم بودند، اظهار داشت: سه مؤلفه دینی، بومی و محلی را نمی‌توان از مردم مازندران جدا کرد چراکه این رویداد از دو منظر قابل توجه است.

وی تصریح کرد: بحث این است که قصه‌گویی با توجه به سرگرمی‌های جدیدی که در عصر امروز شاهد هستیم اما همچنان بسیار شیرین است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: دومین موضوع، توجه ویژه به گویش مازنی در این جشنواره است که مؤلفه هویت بخش مازندران بوده و به‌عنوان مسئول فرهنگ و ارشاد مازندران باید با توجه به این بخش فرهنگ‌سازی خوبی انجام گیرد.

آهنگر خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی که امشب رقم خورد و آثار خوبی که در این جشنواره شاهد بود، نگذاریم این اتفاق همین‌جا تمام شود و برگزیدگان که امروز کشف شدند، باید بستر اجرای کار آن‌ها برای هنر این کودکان صورت گیرد.

وی در پایان یادآور شد: مطمئناً برای فرهنگ و هنر مازندران این جشنواره جریان‌ساز و تأثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 5909351

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