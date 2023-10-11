به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از عملیات خط دوم انتقال گاز به شمال استان اردبیل اظهار کرد: این خط انتقال که از گرمی به سمت پارسآباد و اصلاندوز عبور میکند نه تنها به پایداری گاز منجر میشود بلکه زمینه تأمین انرژی پاک واحدهای صنعتی و تولیدی را فراهم میآورد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در شمال استان مجتمعهای گلخانهای متعدد در حال احداث و راهاندازی است، اجرای این خط انتقال بسیار مهم و اساسی است و قطعاً میتواند به تأمین انرژی پاک کمک کرده و دغدغهها را در حوزه تولید و صنعت کاهش دهد.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: این خط انتقال به طول ۷۶ کیلومتر در مرحله اجرا است که لولههای مورد نیاز خریداری و با همکاری شرکت گاز استان عملیات لولهگذاری و اتصالات در حال انجام است و امیدواریم به سرعت زمینه اجرایی شدن این خط انتقال فراهم آید.
اسماعیلی افزود: با اجرایی شدن این پروژه در شمال استان اردبیل پایداری گاز حتی در فصل زمستان و سرد سال را شاهد خواهیم بود که این خود اسباب رضایت بیشتر مردم را نیز به وجود میآورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با پیگیری نمایندگان استان در مجلس، خط جدید گاز از چلوند به اردبیل از هفتههای گذشته آغاز شده و پیشبینی میشود این پروژه عظیم نیز با تلاش و سرعت عمل پیمانکار در سریعترین زمان به سرانجام برسد.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی قول مساعد مدیرعامل شرکت گاز را در اجرایی شدن این پروژهها یادآور شد و اضافه کرد: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور برای این پروژه منابع مورد نیاز تأمین شده و قرار است در سفر پیش روی رئیس جمهور نیز بخش دیگری از منابع برای انتقال خط جدید گازرسانی به منطقه پارسآباد و اصلاندوز را نیز شاهد باشیم.
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