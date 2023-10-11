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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۳۲

فرماندار اسلامشهر خبر داد؛

اشتغال ۹ هزار نیروی کار جدید در اسلامشهر در نیمه نخست سال جاری

اشتغال ۹ هزار نیروی کار جدید در اسلامشهر در نیمه نخست سال جاری

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر گفت: طبق اعلام ادارات تامین اجتماعی اسلامشهر و چهاردانگه در نیمه نخست سال جاری قریب به نه هزار بیمه شده جدید در شهرستان مشغول به کار شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اسلامشهر با بیان اینکه در سامانه رصد اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز اشتغال پنج هزار و ۹۷۰ نفر ثبت شده که بیانگر تحقق ۵۰ درصدی سهمیه ایجاد اشتغال شهرستان در سال جاری می‌باشد، اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت کم نظیر اسلامشهر در ایجاد اشتغال است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته تلاش کردیم تا در کنار تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در بخش‌های مختلف باشیم و به رفع موانع فعالیت و مشکلات آنها کمک کنیم، افزود: ایجاد اشتغال یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌ها محسوب می‌شود و همه مدیران ادارات باید در این حوزه تلاش مضاعفی داشته باشند.

فرماندار اسلامشهر در ادامه به خلاء فعالیت مؤسسات کاریابی در شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید با تسهیل، تشویق و نظارت کافی زمینه را برای فعالیت این مؤسسات در شهرستان فراهم کند.‌

وی بر ضرورت ارتباط مستمر مجموعه اداره صمت با کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز تاکید کرد و ادامه داد: باید شرایط و سازوکاری برای معرفی جوانان بیکار شهرستان به واحدهایی که نیاز به نیروی کار دارند فراهم کنیم، چرا که اولویت اشتغال در کارخانجات و واحدهای تولیدی اسلامشهر با نیروی کار بومی شهرستان است.‌

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مشکلات و موانع پرداخت تسهیلات اشتغال آفرینی در شعب مختلف بانک‌های شهرستان در این جلسه پرداخت و افزود: علاوه بر تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود باید بیش از گذشته از ظرفیت جذب تسهیلات از صندوق کار آفرینی امید و نهادهایی همچون بنیاد برکت، بنیاد علوی برای کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در روستاها و شهرهای شهرستان کمک بگیریم.

کد مطلب 5909408

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