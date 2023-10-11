اشتغال ۹ هزار نیروی کار جدید در اسلامشهر در نیمه نخست سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اسلامشهر با بیان اینکه در سامانه رصد اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز اشتغال پنج هزار و ۹۷۰ نفر ثبت شده که بیانگر تحقق ۵۰ درصدی سهمیه ایجاد اشتغال شهرستان در سال جاری می‌باشد، اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت کم نظیر اسلامشهر در ایجاد اشتغال است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته تلاش کردیم تا در کنار تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در بخش‌های مختلف باشیم و به رفع موانع فعالیت و مشکلات آنها کمک کنیم، افزود: ایجاد اشتغال یکی از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌ها محسوب می‌شود و همه مدیران ادارات باید در این حوزه تلاش مضاعفی داشته باشند.

فرماندار اسلامشهر در ادامه به خلاء فعالیت مؤسسات کاریابی در شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید با تسهیل، تشویق و نظارت کافی زمینه را برای فعالیت این مؤسسات در شهرستان فراهم کند.‌

وی بر ضرورت ارتباط مستمر مجموعه اداره صمت با کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز تاکید کرد و ادامه داد: باید شرایط و سازوکاری برای معرفی جوانان بیکار شهرستان به واحدهایی که نیاز به نیروی کار دارند فراهم کنیم، چرا که اولویت اشتغال در کارخانجات و واحدهای تولیدی اسلامشهر با نیروی کار بومی شهرستان است.‌

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مشکلات و موانع پرداخت تسهیلات اشتغال آفرینی در شعب مختلف بانک‌های شهرستان در این جلسه پرداخت و افزود: علاوه بر تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود باید بیش از گذشته از ظرفیت جذب تسهیلات از صندوق کار آفرینی امید و نهادهایی همچون بنیاد برکت، بنیاد علوی برای کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در روستاها و شهرهای شهرستان کمک بگیریم.