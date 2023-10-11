۳ واحد متخلف مشاور املاک در شمیرانات پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای گشت مشترک بازرسی با همراهی رشیدی رئیس تعزیرات حکومتی و نمایندگان اماکن، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک خبر داد.

بابایی گفت: طی این گشت ۳ واحد متخلف مشاور املاک در شمیرانات پلمب شده است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در مواجهه با موجران، مستأجران، خریداران و فروشندگان ملک، مطابق قانون و توجه به حقوق شهروندی توسط اصناف، عدم رعایت حق کمیسیون‌، نرخ‌نامه و نداشتن پروانه کسب را علت پلمب سه واحد از مشاوران املاک شمیران اعلام کرد.