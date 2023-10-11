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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۲

سرپرست اداره برنامه‌ریزی فرمانداری شمیرانات:

۳ واحد متخلف مشاور املاک در شمیرانات پلمب شد

۳ واحد متخلف مشاور املاک در شمیرانات پلمب شد

شمیرانات- سرپرست اداره برنامه‌ریزی فرمانداری شمیرانات از پلمب ۳ واحد متخلف مشاور املاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای گشت مشترک بازرسی با همراهی رشیدی رئیس تعزیرات حکومتی و نمایندگان اماکن، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک خبر داد.

بابایی گفت: طی این گشت ۳ واحد متخلف مشاور املاک در شمیرانات پلمب شده است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در مواجهه با موجران، مستأجران، خریداران و فروشندگان ملک، مطابق قانون و توجه به حقوق شهروندی توسط اصناف، عدم رعایت حق کمیسیون‌، نرخ‌نامه و نداشتن پروانه کسب را علت پلمب سه واحد از مشاوران املاک شمیران اعلام کرد.

کد مطلب 5909416

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