اعضای هیات علمی دانشگاه اراک در فهرست دانشمندان برتر دنیا

«حامد صفی خانی» در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: منصور قربان‌پور، احسان صالحی، علی خدیوی، محمد یاسر معصومی، سید محسن حسینی، حامد صفی‌خانی، سعید سلیمانی، محمود کریمی، حمیدرضا روستا، مهرناز حاتمی و خلیل فقیهی به تازگی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین یافته‌های پروژه مشترک الزویر (پایگاه داده اسکوپوس) و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به فهرست دانشگاه استنفورد معروف شده است، که در اکتبر ۲۰۲۳ در پایگاه علمی Elsevier به چاپ رسیده است.

معاون پژوهشی دانشگاه اراک گفت: دانشمندان برتر دنیا در ۲۲ حوزه موضوعی و ۱۷۴ حوزه فرعی از تمامی دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند که نام ۱۱ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک در آن مشهود است.

صفی خانی ادامه داد: این پژوهش که از ظرفیت داده‌های استنادی اسکوپوس بهره گیری کرده است، دانشمندان را در حوزه‌های موضوعی اصلی طبقه بندی و در مجموع بیش از دویست هزار دانشمند را معرفی کرده است.

صفی خانی ادامه داد: شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه بندی، انتشار حداقل پنج مقاله بوده است که این اسامی در دو سطح معرفی شده اند که در یک روش محاسبه بر اساس عملکرد استنادی یک ساله در سال ۲۰۲۲ است.

وی گفت: ۲ هزار و ۲۴۰ پژوهشگر از بین تعداد کل ۲۱۰ هزار و ۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی با وابستگی سازمانی ایران معرفی شده اند که اسامی ده تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک در این فهرست قرار دارند.

صفی خانی گفت: همچنین در روش دوم، با محاسبه استنادات در طول دوره خدمت علمی در بازه ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۲، تعداد ۸۶۹ پژوهشگر با وابستگی سازمانی ایران از بین تعداد کل ۲۰۴ هزار و ۶۴۳ پژوهشگر بین‌المللی معرفی شده‌اند که نام سه عضو هیأت علمی دانشگاه اراک در این فهرست مشهود است.