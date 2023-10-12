قزوین در قاب تلویزیونی برنامه همسفر شبکه مستند سیما

محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه تلویزیونی همسفر شبکه مستند سیما با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی، کشاورزی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرهای استان در حال تهیه، تولید و پخش است.

وی افزود: برنامه مذکور با هماهنگی استانی و در راستای معرفی ظرفیت توسعه‌ای، رقابتی و برندینگ شهرهای استان در سطح ملی دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته، تمام شهرهای استان طبق برنامه زمانبندی شده در این برنامه معرفی می‌شوند، امیدواریم با ساخت این برنامه شاهد معرفی هرچه بهتر شهرهای استان در سطح ملی باشیم.

وی اظهار کرد: تاکنون معرفی جاذبه‌های گردشگری و دیدنی بویین زهرا و سگزآباد شامل معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری، گلخانه‌ای، جاذبه‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی از این شبکه پخش شده است، همچنین معرفی سایر شهرها در دستور کار قرار دارد

گفتنی است این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ عصر و یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۰۵:۰۰ صبح و ۱۳:۳۰ بعد از ظهر از شبکه مستند پخش می‌شود.