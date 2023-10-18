ارزیابی عملکرد شمشیربازان درهانگژو/اینکه دست خالی نماندیم خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، دو عنوان سومی نتیجه اعزام تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به بازی های آسیایی هانگژو بود. این نتیجه در حالی به دست آمد که انتظار می رفت مدال شمشیربازی با توجه به پیشینه این رشته و ورزشکاران اعزامی‌اش، با ارزش‌تر باشد اما در نهایت تیم اسلحه سابر به حداقل رنگ مدال در هر دو بخش انفرادی و تیمی بسنده کرد.

البته کسب دو مدال در بازی های آسیایی برای یک تیم چهار نفره نتیجه کمی نیست اما نه برای شمشیربازی اسلحه سابر که طی سال های اخیر، حرکتی بدون عقبگرد داشت طوریکه همین دو سال پیش به واسطه کسب سهمیه تیمی، حضور کامل در بازی های المپیک توکیو داشت.

این موضوع مورد تایید رئیس فدراسیون شمشیربازی هم است کمااینکه می گوید انتظار مدال های خوش رنگ تر در هانگژو داشته است اما در عین حال او به دلایلی در مورد عملکرد ملی پوشان اسلحه سابر و آنچه باعث برآورده نشدن انتظارات از طرف آنها شده است، اشاره می کند.

خستگی ذهنی به پاکدامن آسیب زد

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسائل روانی و خستگی ذهنی یکی از مواردی است که به تیم و بازیکنان آسیب زد. در مورد بازیکنی مانند علی پاکدامن که با رنکینگ ۹ جهان و دومین بازیکن برتر در میان شرکت کنندگان حضور داشت، پذیرفتن عدم نتیجه گیری سخت است اما نباید از این عوامل یعنی مسائل روانی و خستگی ذهنی در مور او غافل شد.

شمشیربازی ایران در بازی های آسیایی توسط محد رهبری صاحب مدال برنز شد. در بخش تیمی هم همین رنگ مدال به دست آمد

مسائلی که بار روانی ایجاد کرد

«چرا ورزشکاری با تجربه مانند علی پاکدامن باید در بازی های آسیایی که نسبت به المپیک و مسابقات قهرمانی جهان برای او کوچکتر است، درگیر این موضوعات شود؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: ورزشکار هر چقدر هم که حرفه ای باشد در بستر زمان به واسطه فشارهای روانی دچار آسیب می شود. صحبت مدام در مورد عملکرد و نتیجه گیری پیش از حضور در رویداد برای ورزشکار اعزامی بار روانی ایجاد می کند. اتفاقا هرچقدر تمرکز و فوکوس روی یک نفر بیشتر باشد، امکان بار روانی برای او بیشتر خواهد شد.

دنبال مقصر نیستیم

رئیس فدراسیون شمشیربازی در این زمینه ادامه داد: درست این است که این مسئله توسط کارشناس روانشناسی ارزیابی شود. ما دنبال مقصریابی نیستیم و فقط برطرف کردن عوامل آسیب زا برای مان مهم است.

فکر ورزشکار نباید درگیر نتیجه و پاداش شود

پورسلمان تاکید کرد: مسئله دیگر به خود ورزشکار باز می گردد و تمرکزی که باید صرفا روی عملکردش داشته باشد بدون درگیری فکری در مورد نتیجه و پاداش و ... ، این مسئله‌ای است که خود ورزشکار باید در مورد آن تمرین داشته باشد تا تحت هیچ شرایطی فکرش به جز مسابقه و نتیجه گیری درگیر مسئله دیگری نشود.

تاخیر بازی های آسیایی به ما آسیب زد

وی با یادآوری اینکه بازی های آسیایی با یک سال تاخیر برگزار شد، خاطرنشان کرد: من پیش از این هم گفته بودم که این جابه جایی به شمشیربازی لطمه خواهد زد. شمشیربازان ما در شرایطی در بازی های آسیایی شرکت کردند که طی ماه های اخیر درگیر مسابقات مختلف بودند که حضور صد درصد آماده در آنها با اهمیت بود.

مسیر غیرحرفه ای در چندماه اخیر

رئیس فدراسیون شمشیربازی افزود: جام جهانی اسپانیا، رقابت های قهرمانی آسیا و مسابقات قهرمانی جهان سه رویدادی بود که در ماه های اخیر در آن شرکت داشتیم و از آنجا که هر یک از این رقابت ها در کسب سهمیه تاثیرگذار بودند باید با صد درصد آمادگی وارد آنها می شدیم. بنابراین بازی های آسیایی چهارمین رویدادی بود که باید آمادگی خود را برای آن صد در صد می کردیم. اینکه در یک مقطع چندماهه، چهار بار ورزشکاران مان به اوج آمادگی برسند کاملا غیرحرفه ای است و خود به خود آسیب می زند.

در دوره پیشین بازی های آسیایی علی پاکدامن صاحب مدال برنز انفرادی شد. در بخش تیمی هم ایران نایب قهرمان شد

بازی های آسیایی ما را از رقیبان مان عقب انداخت

پورسلمان گفت: بازی های آسیایی برای ما به لحاظ سهمیه المپیک نه تنها هیچ ره آوردی نداشت بلکه فشار روانی هم داشت. وقتی ورزشکاران ما درگیر این بازی ها بودند، رقیبان اروپایی ما در استراحت بودند. ما کمتر از یک ماه دیگر باید در جام جهانی الجزایر که یک میدان مهم انتخابی برای المپیک است، شرکت کنیم. آنها (اروپایی ها) در زمانی هم که ما درگیر آماده سازی برای بازی های آسیایی بودیم، به دور از هیچ فشاری پیگیر برنامه های شان بودند. بازی های آسیایی ما را از رقیبان مان عقب انداخت.

دست‌ خالی نماندیم

«اما شرایط شمشیربازی ایران در بازی های آسیایی با دیگر کشورهای آسیایی یکسان بود»، وی در واکنش به این موضوع گفت: ما در همین شرایط دو مدال گرفتیم اگرچه انتظار داشتیم خوش رنگ تر باشد. خیلی از کشورها همین مدال را هم نتوانستند بگیرند مانند ژاپن و ازبکستان اما ما حداقل دست خالی نماندیم. نمی گویم ایده آل است اما همینکه با وجود همه شرایطی که به آن اشاره داشتم، بازهم مدال گرفتیم خوب است.

شرایط‌مان با حریفان جهانی یکی نیست

رئیس فدراسیون شمشیربازی در ادامه گفت: حالا بازی های آسیایی تمام شده و فقط باید به فکر رفع آسیب ها باشیم. به خصوص که جام جهانی الجزایر را در پیش داریم که برای‌مان اهمیت زیادی دارد به خصوص که تا پیش از آغاز این فصل جهانی، حریفان‌مان در تعطیلی و استراحت بودند اما در دوره اردویی پرفشاری بودیم هم به لحاظ تمرینی و هم روانی.

ترکیب اعزامی به جام جهانی بزرگ‌تر هانگژو

پورسلمان تاکید کرد: بعد از پایان کار شمشیربازان در بازی های آسیایی به آنها استراحت دادیم اما ملی پوشان دوباره از سوم آبان وارد اردو می شوند تا برای جام جهانی الجزایر آماده شوند. ترکیب اعزامی به هانگژو را در این جام هم در اختیار خواهیم داشت اما احتمالا یکی دو نفر هم به آن اضافه خواهند شد