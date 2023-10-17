ولی جهانی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تقویت زیرساختها و امکانات گردشگری در گیلان یکی از اولویتهای اداره کل میراث فرهنگی است و تاکنون هم اقدامات ارزشمندی در این بخش صورت گرفته است.
وی از تشدید نظارت بر سرویسهای بهداشتی بینراهی و تأسیسات گردشگری استان گیلان خبر داد و افزود: در راستای تسهیل بخشی امورات گردشگری و رفاه حال مسافرین، نظارت از تأسیسات گردشگری بینراهی استان تشدید شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان ادامه داد: نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی، جایگاههای سوخت، مجتمعهای خدماتی بینراهی در قالب گشت مشترک با حضور اعضای ستاد ساماندهی سرویسهای بهداشتی و ناظر و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت فرآوردههای نفت استان مورد نظارت و بازرسی قرار گرفت.
جهانی با تاکید بر لزوم تقویت زیرساختهای گردشگری بیان کرد: در این بازرسیهای مشترک نکات بهداشتی از سوی واحدهای ارائه دهنده مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات شفاهی برای رفع نواقص داده شد.
وی به بیان دیگر کیفیت سرویسهای بهداشتی با جدیت و نظارت هرچه بیشتر ارتقا یابد، افزود: بهمنظور ارتقا سطح کیفیت خدماتدهی به مسافران و گردشگران، نظارت و بازرسی بر سرویسهای بهداشتی استان تشدید شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به اینکه وضعیت سرویسهای بهداشتی در مسیرهای بینراهی و دیگر اماکن، باید در شأن گردشگران باشد، گفت: ادارهکل میراثفرهنگی استان در راستای وظایف خدماتی خود، جهت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران. نظارت بر سرویسهای بهداشتی را افزایش داده و تمامی ادارات و ارگانها را مکلف به همکاری و همراهی میداند.
جهانی اضافه کرد: چنانچه در بازدیدهای مشترک پس از تذکر و اخطار، ترتیب اثری در بهبود وضعیت سرویسهای بهداشتی و نمازخانه صورت نگیرد، کمیته نظارت مجاز خواهد بود نسبت به تعطیلی آن واحد صنفی طبق ضوابط اقدام کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین بیان کرد: همکاری استانداری گیلان، ادارهکل میراث فرهنگی و شرکت فرآوردههای نفت استان، … برای بازید و نظارت از سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها، رستورانها، مجتمعهای پذیرایی درون شهری و برون شهری تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.
وی تصریح کرد: آن دسته از مراکزی که سرویسهای بهداشتی، نمازخانه مطلوب نداشتند مجدداً بازدید خواهد شد تا هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی و بهسازی وضع خود اقدام کنند.
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