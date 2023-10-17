معلولیت بینایی ۳۶۷ نفر در نهبندان

اسماعیل رضازاده آبیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز جهانی عصای سفید، اظهار کرد: گرامیداشت این روز نماد توجه جامعه نسبت به مسائل و مطالبات نابینایان است.

وی بیان داشت: سازمان بهزیستی با استفاده از ظرفیت‌های سازمانی و برون‌سازمانی، حرکت‌های مؤثری را در راستای ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به توانمندی‌های افراد کم‌بینا و نابینا و تقویت جایگاه مشارکت اجتماعی آن‌ها پیگیری می‌کند.



رئیس اداره بهزیستی نهبندان به خدمات ارائه شده به نابینایان اشاره کرد و گفت: ربالگری کلیه کودکان در سنین قبل از دبستان جهت شناسایی اختلالات بینایی و اعطای وسایل کمک توان‌بخشی به معلولین بینایی صورت می‌گیرد.

رضازاده آبیز با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی محل کار و زندگی نابینایان و کم‌بینایان، افزود: پیگیری مناسب‌سازی اماکن عمومی و دولتی جهت تردد مستقل و بی‌خطر این افراد از سوی بهزیستی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: کاریابی و حمایت از اشتغال نابینایان و کم بینایان از طریق برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اعطای تسهیلات اشتغال نیز صورت می‌گیرد.

رئیس اداره بهزیستی نهبندان خاطرنشان کرد: همچنین این افراد می‌توانند با اطلاع رسانی و یا مراجعه به مددکار مربوطه که در مراکز مثبت زندگی نزدیکی محل سکونت آنان است، نوع درخواست خود را مطرح کرده و مددکار مرکز پس از بازدید از منزل توانخواه و محرز شدن مشکلات وی اقدامات بعدی انجام می‌پذیرد.