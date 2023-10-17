  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

رئیس اداره بهزیستی نهبندان خبر داد؛

معلولیت بینایی ۳۶۷ نفر در نهبندان

معلولیت بینایی ۳۶۷ نفر در نهبندان

بیرجند- رئیس اداره بهزیستی نهبندان از معلولیت بینایی ۳۶۷ نفر در این شهرستان خبر داد.

اسماعیل رضازاده آبیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز جهانی عصای سفید، اظهار کرد: گرامیداشت این روز نماد توجه جامعه نسبت به مسائل و مطالبات نابینایان است.

وی بیان داشت: سازمان بهزیستی با استفاده از ظرفیت‌های سازمانی و برون‌سازمانی، حرکت‌های مؤثری را در راستای ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به توانمندی‌های افراد کم‌بینا و نابینا و تقویت جایگاه مشارکت اجتماعی آن‌ها پیگیری می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی نهبندان به خدمات ارائه شده به نابینایان اشاره کرد و گفت: ربالگری کلیه کودکان در سنین قبل از دبستان جهت شناسایی اختلالات بینایی و اعطای وسایل کمک توان‌بخشی به معلولین بینایی صورت می‌گیرد.

رضازاده آبیز با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی محل کار و زندگی نابینایان و کم‌بینایان، افزود: پیگیری مناسب‌سازی اماکن عمومی و دولتی جهت تردد مستقل و بی‌خطر این افراد از سوی بهزیستی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: کاریابی و حمایت از اشتغال نابینایان و کم بینایان از طریق برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اعطای تسهیلات اشتغال نیز صورت می‌گیرد.

رئیس اداره بهزیستی نهبندان خاطرنشان کرد: همچنین این افراد می‌توانند با اطلاع رسانی و یا مراجعه به مددکار مربوطه که در مراکز مثبت زندگی نزدیکی محل سکونت آنان است، نوع درخواست خود را مطرح کرده و مددکار مرکز پس از بازدید از منزل توانخواه و محرز شدن مشکلات وی اقدامات بعدی انجام می‌پذیرد.

کد مطلب 5913769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها