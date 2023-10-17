به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه، مراسم قرعه‌کشی چهل و سومین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه روز گذشته با حضور مدیران ارشد بانک سپه و اعضای هیأت نظارت بر فرآیند جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز این بانک شامل نماینده دادستان کل کشور، نمایندگان معاونت نظارت و فناوری بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

دکتر پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه در این مراسم ضمن تشریح عملکرد بانک در برگزاری چهل و سومین جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز، گفت: این رویداد با جدیت و تلاش مدیران مناطق، شعب، ستاد و تمامی همکاران سراسر کشور به بهترین شکل ممکن انجام شد.

عضو هیأت مدیره بانک سپه خاطر نشان کرد: با ترویج و تبلیغ این سنت پسندیده و جلب اعتماد هموطنان عزیز، رشد ۳۷ درصدی در منابع قرض الحسنه بانک سپه رقم خورد که این منابع به حوزه‌های اشتغالزایی، ازدواج، فرزندآوری و مسائل مرتبط با معیشت مردم اختصاص خواهد یافت.

قابل توجه اینکه، در این دوره بیش از شش میلیون حساب حائز شرایط لازم برای شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه بود که پس از قرعه کشی، برندگان ۵۵۵۵ جایزه نقدی یک میلیارد ریالی و ۷۱۵ هزار و ۳۶۴ برنده جوایز نقدی دیگر مشخص شدند.

در مجموع ۷۲۰ هزار و ۹۱۹ جایزه نقدی در این دوره از جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه به شرکت کنندگان تعلق گرفت.

همچنین در این مراسم قرعه کشی ۱۱ هزار و ۱۱۱ فقره حق تقدم وام قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون ریالی در حضور ناظران انجام و برندگان مشخص شدند.

در نهایت، چهل و سومین دوره قرعه کشی حساب‌های پس انداز قرض الحسنه بانک سپه به تأیید هیات نظارت بر قرعه کشی رسید.

اسامی برندگان چهل و سومین جشنواره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ظرف مدت قانونی از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

لازم به ذکر است، در این مراسم از مدیران مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ تهران و همچنین مدیران مناطق قزوین، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان و رؤسای شعب شهید چمران تهران، شعبه شهید دستواره، شعبه سپاه اسلام، شعبه سلیمان خاطر، شعبه خالد اسلامبولی به دلیل جذب بیشترین منابع قرض الحسنه با اهدا لوح، تقدیر بعمل آمد.