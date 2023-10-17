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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

مراسم قرعه‌کشی جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه

مراسم قرعه‌کشی جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه

مراسم قرعه‌کشی چهل و سومین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه با حضور نظار قانونی و مدیران ارشد بانک سپه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه، مراسم قرعه‌کشی چهل و سومین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سپه روز گذشته با حضور مدیران ارشد بانک سپه و اعضای هیأت نظارت بر فرآیند جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز این بانک شامل نماینده دادستان کل کشور، نمایندگان معاونت نظارت و فناوری بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

دکتر پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه در این مراسم ضمن تشریح عملکرد بانک در برگزاری چهل و سومین جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز، گفت: این رویداد با جدیت و تلاش مدیران مناطق، شعب، ستاد و تمامی همکاران سراسر کشور به بهترین شکل ممکن انجام شد.

عضو هیأت مدیره بانک سپه خاطر نشان کرد: با ترویج و تبلیغ این سنت پسندیده و جلب اعتماد هموطنان عزیز، رشد ۳۷ درصدی در منابع قرض الحسنه بانک سپه رقم خورد که این منابع به حوزه‌های اشتغالزایی، ازدواج، فرزندآوری و مسائل مرتبط با معیشت مردم اختصاص خواهد یافت.

قابل توجه اینکه، در این دوره بیش از شش میلیون حساب حائز شرایط لازم برای شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه بود که پس از قرعه کشی، برندگان ۵۵۵۵ جایزه نقدی یک میلیارد ریالی و ۷۱۵ هزار و ۳۶۴ برنده جوایز نقدی دیگر مشخص شدند.

در مجموع ۷۲۰ هزار و ۹۱۹ جایزه نقدی در این دوره از جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه به شرکت کنندگان تعلق گرفت.

همچنین در این مراسم قرعه کشی ۱۱ هزار و ۱۱۱ فقره حق تقدم وام قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون ریالی در حضور ناظران انجام و برندگان مشخص شدند.

در نهایت، چهل و سومین دوره قرعه کشی حساب‌های پس انداز قرض الحسنه بانک سپه به تأیید هیات نظارت بر قرعه کشی رسید.

اسامی برندگان چهل و سومین جشنواره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ظرف مدت قانونی از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

لازم به ذکر است، در این مراسم از مدیران مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ تهران و همچنین مدیران مناطق قزوین، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، اصفهان و رؤسای شعب شهید چمران تهران، شعبه شهید دستواره، شعبه سپاه اسلام، شعبه سلیمان خاطر، شعبه خالد اسلامبولی به دلیل جذب بیشترین منابع قرض الحسنه با اهدا لوح، تقدیر بعمل آمد.

کد مطلب 5913770

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    نظرات

    • اسداله مهدیزاده IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید بخدا من اینقدر امید داشتم به قرعه‌کشی بانک سپه که کفتم حتما برنده میشم نمیدونم چی شد
    • اسداله مهدیزاده IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید بخدا من اینقدر امید داشتم به قرعه‌کشی بانک سپه که کفتم حتما برنده میشم نمیدونم چی شد
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      26 0
      پاسخ
      خسته نباشیدانشالله حق به حقدار برسه
    • ناشناس IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      10 3
      پاسخ
      تقاضاداریم بانک سپه محرومان مساعدت فرمایدکمیته امدادرزمندگان معسرفاقدمسکن تشکر
    • پرویز AE ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      14 6
      پاسخ
      بلیط بخت آزمایی را هم آزاد کنید مردم خوب استقبال می‌کند راحت هم است
    • فریبا IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      15 8
      پاسخ
      ما که همه تلاش و کردیم با سیصد هزار تومان جایزه رؤیا یی رو ببریم
      • مصیب US ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
        1 1
        دقیقا منظورتان تلاش چیه
    • علی همتی IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      14 25
      پاسخ
      بخداهمش الکی من بدبخت کارگرفلک زده به هوای قرعه کشی 330میلیون که وام برداشتم برای خریدخانه 5ماه گزاشتم توبانک سپه بدون سود بخدامستجرو بادوبچه ولی همش الکی بود
      • کارگر فلک زده IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
        2 0
        داداش تو کارگر فلک زده ای که ۳۳۰ میلیون پول رو خوابوندی؟؟؟؟ قسم حضرت ابوالفضلت رو باور کنیم یا دم خروس رو....
    • فرشته IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      26 8
      پاسخ
      خدا رو چه دیدی منم برنده شدم 😍
    • IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      14 4
      پاسخ
      آن شالله به اقوام رسید یا نه همش دروغ سه سال حساب باز کردم کمتر صد تومان نبوده هیچی به هیچ اینا چه دروغی که میگید قرعه کشی شده انتخاب شده رئیس جان برنده شده
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      17 9
      پاسخ
      گردونه تقلب
    • تهمبنه IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      12 6
      پاسخ
      درود بر مدبران ومسئولان بانک سپه که به وعده خود در وفت مقررعمل کرده انشالله به موقع جوایز به دست مردم میرسه انشالله منم از برندگان باشم که بی نهایت گرفتارم توکل به خدا
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      16 7
      پاسخ
      سلام من دوسه ماه ۴ میلیون توبانک گذاشتم برا قرعه کشی بانک سپه گفتم حتما برنده میشم ولی نشدم همه چی دروغ است
    • فاطمه DE ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      40 4
      پاسخ
      چه موقع اسامی برندگان و اعلام میکنن؟؟
      • علی منافی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
        0 0
        مشخص نیست چه تاریخی برگزار شد مشخص نشد کی برنده شد مشخص نشد کی جواب هارو دادن
    • ابراهیم قلی زاده IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      16 6
      پاسخ
      بخدا حساب هم دارم ولاهه ولاهه دوروغه
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      14 11
      پاسخ
      دروغ دروغ دروغ حرفات همش دروغ
      • رضا IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
        1 0
        سلام منم یه کارگرهستم قرعه کشی شده لااقل اسامی برنده هارواعلام کنیدخیلی دلمون به این قرعه کشی خوش بود
    • امیر IN ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من صد میلیون توحسابم بود ببین یه عروسک بردم!؟؟؟؟؟!!!!!
    • زینب IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خسته نباشید انشالله حق به حقدار برسه ممنون
    • رضا IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 2
      پاسخ
      این فقط کارشان شده دروغ تحویل مردم بدهند من 20 سال پول دارم در حساب قرض الحسنه بانک ملت اسمی از قرعه کشی در آن بانک نیست
    • سجاد IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      از کجا اسامی رو ببینیم
    • IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      علی ۵ماه۵۰ملیون گذاشتم ولی همش دروغ بود
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ایا اسامی برندگان قرعه کشی بانک سپه از طریق تلفن زدن به برندان اعلام می شود؟
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      3 0
      پاسخ
      اسامی برندگان قرعه کشی بانک سپه مهر ۱۴۰۲ کی واز چه طریقی اعلام می شود؟
    • مریم IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 0
      پاسخ
      منم خیلی حساب دارم توسپه، ولی تاحالایبارهم تو عمرم در هیچ بانکی برنده نشدم 😔
    • IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      3 0
      پاسخ
      برامن زندان درامده
    • فرشاد DE ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      چطور بفهمیم که برنده شدیم
    • علی IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      3 0
      پاسخ
      چرا اسامی برندگان اعلام نمیشه
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      2 0
      پاسخ
      اسامی و اعلام کنید لطفا
    • علی IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      الان بعد از یه هفته نتایج رو اعلام نمی کنید مشکل چیه نکنه ،،،،
    • فائزه ستاری IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      به امید خدا من برنده ابن دوره باشم
    • علی اصغر رحمتیان قادیکلایی IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      عالی بود
      • محمد رضا IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        0 0
        میشه بفرمایید چی عالی بود الان یه هفته گذشته هنوز نتایج معلوم نیست
    • -جعفر IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      با درود اگر واقعا قرعه کشی شده و شماره های برندگان مشخص است چرا اعلان نمی‌کنید تمام برندگان را نکند افراد مخصوص باید انتخاب شوند
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      ادم باید شانس داشته باشه همش دروغ
    • داود IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آیا برنده شدم
    • داود IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آیابرنده شدم
    • مرتضی زحمتکش IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      قوچان

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