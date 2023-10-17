پیش بینی برای تولید بیش از ۵۸۰ هزار تن غلات در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، علی راه انجام صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی جدید تولید بیش از ۵۸۰ هزار تن محصولات زراعی غلات از جمله گندم، جو، کلزا و چغندرقند در مزارع کشاورزی این استان پیش بینی شده است.

وی افزود: در صورت اجرای کامل برنامه ابلاغی سطح کشت و شرایط خوب بارندگی پیش بینی می‌شود این میزان تولید در استان تحقق یابد.

این مسئول بیان کرد: بیشترین میزان پیش‌بینی تولید در محصولات استراتژیک زراعی فوق با ۳۴۳ هزارتن به گندم اختصاص دارد که هرساله خرید تضمینی آن در دستور کار دولت قرار دارد.

راه انجام یادآورشد: محصول جو نیز با پیش‌بینی تولید ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تن در برنامه این سازمان قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سال زراعی جدید برای تولید ۱۰۰ هزار تن محصول چغندرقند و ۱۲ هزارتن کلزا برنامه ریزی انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه کلزا نخستین محصول استراتژیک زراعی در استان است که از ابتدای سال زراعی جدید در مزارع کشاورزی این استان کشت شده افزود: با توجه به آغاز سال زراعی جدید طی ۲۰ روز گذشته حدود ۵۰ درصد کشت دیم محصولات انجام شده و کشت آبی محصولات زراعی نیز اخیراً آغاز که تا نیمه اول آذر ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی ۷۰ درصد کشت کلزا در مزارع کشاورزی این استان در سال زراعی جدید محقق شده است.

راه انجام یادآور شد: براساس برنامه ریزی انجام شده و برنامه ابلاغی وزارت متبوع در سال زراعی جدید پیش بینی می‌شود حدود ۱۵۵ هزار هکتار به زیر کشت گندم آبی و دیم، ۵۰ هزار هکتار به کشت جو آبی و دیم، ۴ هزار هکتار به کلزا و ۲ هزار هکتار به محصول چغندر قند برود.

راه انجام اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال زراعی گذشته ۷۵۰ هکتار چغندر قند در مزارع کشاورزی این استان کشت شده که پیش بینی می‌شود در سال زراعی جدید در سطح بیش از ۱۵۰۰ هکتار از مزارع چغندرقند کشت شود.

وی گفت: در همین راستا بخشی از بذور مورد نیاز کشاورزان برای کشت گندم و جو تأمین و در اختیار آنها قرار گرفته است.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاو رزی استان قزوین گفت: همچنین در استان قزوین علاوه بر محصولات یاد شده سالانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی دیگر نیز تولید می‌شود.