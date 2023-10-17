به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابدالی در نخستین جلسه کارگروه «نحوه کنترل جمعیت سگهای بدون صاحب و گلهدار» که با حضور نمایندگانی از دستگاههای مربوطه از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریها و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: در این جلسه انواع تهدیدات سگهای بدون صاحب و سگهای گله را بررسی کردیم. این دسته سگها هم برای جوامع انسانی و مناطق مسکونی خطرآفرین هستند و هم میتوانند برای محیطهای طبیعی مشکلساز شوند. در محیطهای طبیعی علاوه بر تهدید مستقیم حیات وحش، آمیزشهایی صورت میگیرد که در نتیجه آن گونههای هیبرید و دورگه در حیات وحش به وجود میآید که بسیار خطرناک هستند.
وی ادامه داد: بزرگترین مسئلهای که در جلسه همه بر آن تأکید کردند، نبود یک قانون مصوب بود که تکلیف همه دستگاهها را در خصوص سگها مشخص کند. در این جلسه درخواست تصویب قانونی برای ساماندهی سگهای بدون صاحب شد همچنین نیاز به آموزش فراگیر و فرهنگسازی در خصوص این سگها بسیار ضروری تشخیص داده شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از دیگر مصوبات این جلسه، تصویب اعتبار برای سازمان شهرداری و دهیاریها به عنوان نماینده وزارت کشور برای ساماندهی سگها و بهروزرسانی دستورالعملهای موجود بود.
ابدالی مدیریت پسماندها در جهت کاهش جمعیت سگهای بدون صاحب را حیاتی دانست و گفت: حیوانات بدون صاحب و پرسهزن بیشتر در اطراف مراکز پسماند پرسه میزنند و اگر این مراکز به خوبی حصارکشی و مدیریت شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست نقش فرهنگ سازی در این زمینه را بسیار مهم تلقی و خاطرنشان کرد: مردم ما به علت مسائل احساسی و از سر دلسوزی به سگها غذا میدهند. این کار اغلب در پارکها و نقاط حاشیه شهرها انجام میشود که بیشک سگها را به مناطق انسانی نزدیک میکند. این کار غیرقابل قبول است و تهدیدات بیشماری را به همراه دارد چراکه افزایش جمعیت سگهای بدون صاحب را به همراه دارد.
ابدالی یادآور شد: در بعضی از کشورها قوانینی وضع شده که از غذا دادن دستی به سگها ممانعت میکند و برای این کار جریمه بالایی در نظر گرفته شده است. ما هم باید چنین قوانینی را داشته باشیم تا از آسیب سگها به جمعیت حیات وحش و جوامع انسانی جلوگیری شود.
در این جلسه گزارشی از وضعیت انواع سگها، تهدیدات سگهای گلهدار برای حیات وحش، انتقال بیماریهای مشترک انسان و سگسانان، حملات مستقیم و شکار علفخواران وحشی و سایر گونههای حیات وحش، افزایش تلفات جاده حیات وحش به علت تعقیب و گریز سگها، گرگاس و سایر گونههای هیبرید و تهدید خلوص ژنتیکی ارائه شد.
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