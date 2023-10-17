به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مشهد یکی از شهرهای پر از آرامش در کشور ایران است. در هر روز از سال چه روزهای گرم و چه روزهای سرد سال، این شهر پر از مسافر است. به همین خاطر همواره به مسافرین توصیه می‌شود که قبل از سفر به مشهد، اقدام به رزرو هتل کنند تا در مشهد، یک اقامت بدون دغدغه داشته باشند. رزرو هتل‌های مشهد نزدیک حرم با غذا، دیگر دغدغه خرید غذا از رستوران‌های مختلف را از شما دور می‌کند. بنابراین، با ما همراه باشید تا شما را با هتل‌های نزدیک به حرم مشهد در بازه‌های قیمتی متفاوت آشنا کنیم.

معرفی هتل‌های مشهد نزدیک حرم

هتل‌های مشهد نزدیک حرم دارای تنوع زیادی هستند. اما در ادامه این مقاله قصد داریم هتل‌های مختلف در بازه‌های قیمتی متفاوت را به شما پیشنهاد کنیم تا هر یک از کاربران بتوانند بر اساس توانایی مالی خود، یکی از هتل‌های نزدیک به حرم مشهد را برای رزرو انتخاب کنند.

هتل کیانا مشهد

هتل کیانا مشهد یکی از هتل‌های مشهد نزدیک حرم است. این هتل در خیابان امام رضا ۲ قرار گرفته و با کمتر از ۵ دقیقه پیاده روی می‌توانید به حرم امام رضا (ع) برسید. برای رسیدن از هتل به حرم، باید از فلکه آب عبور کنید و از باب الرضا وارد حرم شود. هتل کیانا مشهد، جزء هتل‌های ۴ ستاره و البته قیمت بالاست. با این حال خدماتی که در این هتل دریافت می‌کند، ارزش بالایی دارد. از نظر نظافت خیالتان از بابت این هتل و خدمات نظافت آن راحت باشد.

هتل کیانا مشهد دارای یک رستوران با غذاهای خوش طعم است. می‌توانید از صبحانه سلف سرویس و غذاهای ناهار و شام این هتل لذت ببرید. هتل کیانا امکانات خوبی را برای بازی و تفریح کودکان نیز در نظر گرفته است. از این رو اگر قرار است خانوادگی به مشهد سفر کنید، این هتل به دلیل نزدیکی به حرم و امکانات رفاهی، یکی از بهترین هتل‌های موجود در حرم است.

هتل مدینه الرضا مشهد

کمتر کسی تا به امروز به دنبال هتل‌های مشهد نزدیک حرم بوده و نام هتل مدینه الرضا را نشنیده است. این هتل ۵ ستاره نزدیک‌ترین هتلی است که می‌توانید برای زیارت حرم انتخاب کنید. این هتل در خیابان شیرازی ۲ قرار گرفته و با حرم امام رضا (ع) کمتر از ۱۰ دقیقه فاصله دارد. امکانات هتل مدینه الرضا، از یک طرف به شما این امکان را می‌دهند تا یک اقامت آرام و بدون دغدغه در مشهد داشته باشید، از طرفی قیمت رزرو اتاق در این هتل چندان پایین نیست. با این حال اگر به دنبال یک هتل لوکس و خاص هستید، این هتل یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما است.

در رستورانی که در آخرین طبقه هتل مدینه الرضا مشهد، امکان سرو غذا برای شما فراهم شده است. می‌توانید صبحانه‌ها و ناهار خوش طعم خودتان را در این رستوران میل کنید و اگر تمایل داشتید از شام شبانه این هتل نیز لذت ببرید. یک کافی شاپ نیز در هتل وجود دارد که برای سرو نوشیدنی و قهوه‌های مختلف عالی است. می‌توانید از اتاق بازی هتل مدینه الرضا و استخر سرپوشیده آن استفاده کنید.

هتل سایه مشهد

هتل سایه مشهد یکی از هتل‌های ۳ ستاره مشهد با قیمت اقتصادی است. اگر به دنبال یک هتل مشهد نزدیک به حرم می‌گردید که امکانات رفاهی خوبی را نیز به شما ارائه کند، این هتل یکی از بهترین گزینه هاست. هتل سایه مشهد در خیابان امام رضا ۵ قرار گرفته است. با کمتر از ۷ دقیقه پیاده روی می‌توانید از طریق این هتل به باب الرضا وارد شوید و از آرامش حرم لذت ببرید.

هتل سایه مشهد جزء هتل‌هایی است که هم امکان رزرو اتاق به همراه صبحانه را به شما می‌دهد، هم رزرو با غذا. اما پیشنهاد ما این است که دیگر برای میل کردن غذا خودتان را به دردسر نیندازید و اتاق‌های این هتل را با غذا رزرو کنید. چون هتل سایه مشهد یک هتل ۳ ستاره است، نباید انتظار زیادی از خدمات آن داشته باشید. اما به اندازه خود، این هتل گزینه خوبی برای اقامت خواهد بود.

هتل انقلاب

هتل انقلاب یکی از هتل‌های مشهد با امکانات رفاهی خوب است. اما از همین ابتدا باید بگوییم که این هتل در گروه هتل‌های ۲ ستاره قرار می‌گیرد. پس نباید انتظار امکانات رفاهی لاکچری از آن داشته باشید. هتل انقلاب در خیابان امام رضا ۸ قرار گرفته است. یعنی شما فقط ۴ کوچه تا فلکه آب فاصله دارید. پس به راحتی می‌توانیم بگوییم که هتل انقلاب در نزدیکی حرم قرار گرفته و شما می‌توانید در کمتر از ۱۰ دقیقه از آن به حرم برسید.

هتل انقلاب مشهد دارای اتاق‌های ۲ تخته، ۳ تخته و ۴ تخته است. می‌توانید از غذاهایی که در هتل سرو می‌شوند لذت ببرید.

هتل رز درویشی

یکی از هتل‌های لوکس مشهد که البته بسیار نزدیک به حرم هم هست، هتل رز درویشی است. این هتل در کنار فلکه آب قرار گرفته و حتی می‌توانید از آسانسور آن حرم را مشاهده کنید. هتل رز درویشی در میان کوچه امام رضا ۱ و امام رضا ۳ قرار دارد. اما به دلیل اینکه در کنار خیابان امام رضا است و داخل کوچه ساخته نشده است، به راحتی می‌توانید از طریق آن دسترسی راحتی به حرم داشته باشید.

هتل رز درویشی در گروه هتل‌های ۵ ستاره مشهد قرار می‌گیرد. این هتل لوکس دارای رستوران بسیار مجللی است که می‌توانید غذاهای لوکس و فوق العاده را در رستوران میل کنید. صبحانه این هتل نیز برای هر اتاقی رایگان است. با این حال شما این امکان را دارید که اتاق‌های خود را به صورت با صبحانه، هافبرد و یا فولبرد رزرو کنید.

هتل آپارتمان رواق مشهد

یکی از هتل‌های عالی برای رزرو در مشهد، هتل آپارتمان رواق است. این هتل اگرچه در گروه هتل‌های ۱ ستاره مشهد قرار می‌گیرد، اما مسافرانی که این هتل را برای اقامت انتخاب کرده‌اند بسیار از اقامت خود راضی هستند. رفتار خوب پرسنل، رعایت بهداشت در اتاق‌ها و همچنین وجود سوئیت‌های چند خوابه در این هتل آپارتمان، باعث محبوبیت آن شده است.

هتل آپارتمان رواق مشهد دارای یک رستوران جمع و جور برای سرو غذا است. منوی این رستوران برای ناهار و شام انتخابی بوده و می‌توانید غذاهای لذیذ و خوشمزه‌ای را در آن میل کنید.

برای رزرو هتل‌های مشهد نزدیک به حرم این قسمت را بخوانید

اگر قصد سفر به شهر مقدس مشهد را دارید، پیشنهاد می‌کنیم که از قبل برای سفر خودتان برنامه ریزی کنید. برای رزرو هتل‌های مشهد نزدیک حرم، کار سختی را در پیش ندارید. چرا که به وبسایت گردشگری بوکینگ این امکان را به صورت اینترنتی برای شما فراهم کرده است. فقط کافیست برای رزرو هتل‌های داخلی به سایت بوکینگ مراجعه کرده و بر اساس نیاز خودتان، هتل مد نظرتان را رزرو کنید.

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