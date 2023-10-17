به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، همایش «نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی» با هدف بررسی راهکارهای بهینه‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات دولتی در آموزش عالی و تحقیقات، با درنظر گرفتن ضرورت اجرایی سازی اصل سی‌ام قانون اساسی (تکلیف دولت در گسترش وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی) برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری این همایش در آذر ۱۴۰۲ است و پژوهشگران می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مقاله علمی، یادداشت سیاستی و تولیدات چند رسانه‌ای تا ۱۵ آذرماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

محورهای این همایش شامل «دولت و تأمین مالی آموزش عالی، تأمین مالی آموزش عالی از منظر قانونی و حقوقی، تأمین مالی آموزش عالی، حکمرانی و اداره دانشگاه و تجارب جهانی تأمین مالی آموزش عالی» است.

آثار ارسالی به دبیرخانه همایش از ۲۲ آذرماه داوری می‌شود و همزمان با برگزاری همایش در ۲۹ آذرماه، به آثار برگزیده جوایزی اهدا می‌شود.

پژوهشگران می‌توانند آثار خود را به نشانی highereducation.mrc.ir و آدرس الکترونیکی Hed_financing@mrc.ir ارسال کنند یا با شماره ۷۵۱۸۳۳۷۲- ۰۲۱ تماس بگیرند.