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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۳

همایش نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی آذر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

همایش نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی آذر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

همایش «نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی» آذر ماه ۱۴۰۲ در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، همایش «نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی» با هدف بررسی راهکارهای بهینه‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات دولتی در آموزش عالی و تحقیقات، با درنظر گرفتن ضرورت اجرایی سازی اصل سی‌ام قانون اساسی (تکلیف دولت در گسترش وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی) برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری این همایش در آذر ۱۴۰۲ است و پژوهشگران می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مقاله علمی، یادداشت سیاستی و تولیدات چند رسانه‌ای تا ۱۵ آذرماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

محورهای این همایش شامل «دولت و تأمین مالی آموزش عالی، تأمین مالی آموزش عالی از منظر قانونی و حقوقی، تأمین مالی آموزش عالی، حکمرانی و اداره دانشگاه و تجارب جهانی تأمین مالی آموزش عالی» است.

همایش نقش دولت در تأمین مالی آموزش عالی آذر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

آثار ارسالی به دبیرخانه همایش از ۲۲ آذرماه داوری می‌شود و همزمان با برگزاری همایش در ۲۹ آذرماه، به آثار برگزیده جوایزی اهدا می‌شود.

پژوهشگران می‌توانند آثار خود را به نشانی highereducation.mrc.ir و آدرس الکترونیکی Hed_financing@mrc.ir ارسال کنند یا با شماره ۷۵۱۸۳۳۷۲- ۰۲۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 5914184

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