اجرای خط انتقال فاضلاب خیابان ایده لو با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در راستای درخواست مدیریت برق منطقه‌ای آذربایجان و جلسات متعدد مبنی برای اجرای فوری خط انتقال فاضلاب و به منظور تسهیل و تسریع در پروژه تونل انرژی با هدف تأمین مطمئن و پایدار برق تبریز و افزایش سطح بهداشت محیط زیست و حفاظت از منابع آب موجود به اجرای خط انتقال فاضلاب در خیابان ایده لو اقدام کرد.

بعد ازمطالعات و بررسی‌های فنی و جلسات متعدد طرح مذکور و هماهنگی‌های لازم و اخذ مجوز حفاری و ترافیکی عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب شروع شد.

جنس لوله به کار رفته پلی اتیلن کاروگیت در سایزهای ۶۰۰ و ۱۰۰۰ میلی متربا تعبیه منهول بتنی در فواصل معین و به طول ۲۰۰ متر و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال است.

شایان ذکر است خیابان ایده لو در حدفاصل ابتدای خیابان سرباز شهید تا اتوبان پاسداران تبریز و از مسیرهای پرترافیک شهر تبریز قرارداشته و با عنایت به محدودیت‌های ترافیکی و وجود بستر سنگی و تعدد تأسیسات خطوط برق فشار قوی و تأسیسات مخابراتی، گاز و آب، حفاری به صورت ماشینی و دستی حتی قسمت‌هایی از مسیر تمام عملیات خاکبرداری به صورت دستی انجام گرفته است.