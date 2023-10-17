۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۹

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی:

۳۰ واحد محرومین در شهرستان خنداب ساخته می شود

خنداب- جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: ۳۰ واحد محرومین امسال در شهرستان خنداب ساخته و تحویل ولی نعمتان جامعه می شود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا عسگری در حاشیه سفر به شهرستان خنداب گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲ استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم‌های ۶ و هشت هزار متر مکعب با اعتبار چهار میلیارد ریال در روستای درمن بخش قره چای از توابع شهرستان خنداب امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین امسال ۳۰۰ متر اجرای طرح کانال آب تاکنون اجرا شده است که این مهم با جدیت دنبال می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه ساخت ۳۰ واحد محرومین در این شهرستان در حال ساخت است، گفت: در همین راستا ۲ هزار بسته کمک‌های مومنانه و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر با کمک خیرین و بسیج میان ولی نعمتان جامعه توزیع شد.

سردار عسگری گفت: سپاه در راستای رفع محرومیت زدایی اقدام به ساخت خانه‌های محروم می‌کند و در این راستا از ظرفیت بسیج سازندگی، سپاه و تمامی نهادها که در این امر خطیر تعامل و هم افزایی دارند تقدیر می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه موضوع توسعه به ویژه توسعه روستایی در اولویت است از این رو مأموریت سازندگی و محرومیت زدایی همچنان به عنوان محور اصلی فعالیت سپاه و بسیج مطرح است و بسیج سازندگی استان مرکزی در راستای محرومیت زدایی توانسته گام‌های مثبتی بردارد.

