عَلَم حجاب را باید دوباره بلند کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بانکی پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که یکی از بانیان لایحه اخیر و عفاف است در دفاع از این لایحه گفت: انتقاداتی که از این لایحه مطرح شد به پختگی آن بسیار کمک کرد و ما هم تلاش کردیم از انتقادهایی که قابل پیگیری است استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدا تلاش کردیم لایحه عفاف و حجاب محصول کمیسیون فرهنگی و کمیسیون قضائی باشد؛ گفت: متنی که در کمیسیون قضائی رأی آورد با انتقادات اصلاح شد. البته ایراداتی دارد که در شورای نگهبان مطرح است. چند ایراد شرعی وجود دارد که شورای نگهبان رسیدگی خواهد کرد ولی از سوی دیگر بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا است و شورای نگهبان هم به همین خاطر هر یک از مصوبات مجلس را که مغایر با شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ رد می‌کند.

چند مورد هم بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت داشت که شورای نگهبان هم به آن رسیدگی خواهد کرد.

وی در خصوص نقاط مثبت و نقاط قوت لایحه عفاف و حجاب گفت: در مصوبه لایحه عفاف و حجاب تلاش کردیم مصوبه ۸۲۰ شورای مجلس را قطعی کنیم. برای مثال حجاب کالای فرهنگی حساب می‌شود و وظایف خاصی برای نهادهای همچون صدا و سیما و آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. البته در برخی تصمیم‌ها هم عقب نشینی صورت گرفت. برای مثال هر هنرپیشه‌ای تا ۲ سال بعد از همکاری با صدا و سیما نباید کشف حجاب داشته باشد و هرگونه همکاری، استخدام و جذب باید به شرطی باشد که در فضای مجازی و فضای واقعی به هیچ وجه مخالفتی با حجاب و عفاف از شخص دیده نشود.

بانکی پور با بیان اینکه در لایحه جریمه‌های جدید در نظر گرفتیم گفت: بد پوششی، برهنگی و بی‌حجابی سه دسته این تخلف بوده است. حدودی برای بد پوششی و بی‌حجابی در نظر گرفته شده بود که ما این حدود را حذف کردیم و جریمه حدود ۵ میلیون تومانی برای آن در نظر گرفتیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: شاغلان در عرصه پوشش پوشاک و سلبریتی‌ها با جریمه‌های سنگین‌تری مواجه هستند و اعضای خانواده مسئولان نظام هم به هیچ عنوان استثنا نخواهند شد. حتی سردار رادان هم وقتی لایحه را دید خوشحال شد و به نمایندگان گفت لایحه را زودتر تصویب کنید که اجرایی شود.

وی با بیان اینکه یک سال و نیم است که علم حجاب به زمین افتاده است؛ گفت: همه تلاش می‌کنیم که این علم مجدداً برافراشته شود. مردمی که برای امر به معروف و نهی از منکر شبانه روز نمی‌شناسند، منتظر اجرای قانون هستند و رهبری انقلاب که بارها به ما نشان دادند در زمینه عفاف و حجاب کوتاه نمی‌آیند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال از مخالفان لایحه اخیر عفاف و حجاب که راهکار تقابل شما با بی حجابی چیست گفت: اگر این لایحه را به کنار بگذاریم روند یک سال و نیم اخیر که بی توجهی به بی‌حجابی بود تأیید کرده‌ایم.

بانکی پور با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی و مسئولانش در موضوع عفاف و حجاب باید یک موضع واحد داشته باشند گفت: برای رسیدن به این موضوع واحد باید قانون بنویسیم. واقعاً چگونه می‌توان به قانونی رسید که همه با آن موافق باشند. آیا بعد از اینکه این پرچم حجاب به زمین افتاده است نباید کاری کنیم؟

وی از منتقدان لایحه عفاف و حجاب خواست برنامه خود را ارائه کنند و گفت: اگر راه حل و راهکار و برنامه مخالفان لایحه عفاف و حجاب عملی باشد خود من اولین نفری خواهم بود که لایحه فعلی را کنار بگذارم و همراه آنان در اجرای برنامه آنان عمل کنم.