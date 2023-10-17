۲۵ آزمایشگاه تخصصی با استاندارد اردبیل همکاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی حسین‌پور ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: در بخش‌های متعدد تعیین استاندارد، کالیبراسیون، انگ فلزات گرانبها، صنایع غذایی و تست مخازن خودروهای دوگانه‌سوز این آزمایشگاه‌های تخصصی در قالب بخش خصوصی با ما همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر مرکز اردبیل، در شهرستان‌های خلخال، پارس‌آباد و مشگین‌شهر این آزمایشگاه‌ها با تأیید صلاحیت اداره کل استاندارد فعال هستند، تصریح کرد: ۳۳۰ واحد تولیدی در استان اردبیل تحت پوشش اداره کل استاندارد و نظارت‌های آن فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره کل استاندارد استان اردبیل با بیان اینکه استاندارد زبان مشترک تمام ملت‌های دنیا است، گفت: علامت استاندارد در واقع تأیید اتقان سلامت محصولات است که ما نیز در استان اردبیل تلاش می‌کنیم تا با آخرین متدهای علمی و ارائه استانداردهای متعدد در خدمت شهروندان باشیم.

حسین‌پور با بیان اینکه شعار امسال استاندارد به صورت ملی و کشوری تنظیم شده است، افزود: «استاندارد مردمی، اطمینان‌بخشی کیفیت و امیدآفرین» شعار امسال هفته استاندارد است که از ۲۲ تا ۲۸ مهرماه و به مناسبت این هفته برنامه‌های متعددی در اردبیل اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در ۶ ماهه امسال ۵۰ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان صادر شده است، خاطرنشان کرد: بخشی از این پروانه‌ها نیز در مرحله تمدید قرار گرفته و فعالیت این واحدها طبق استاندارد تمدید شده است.

حسین‌پور استمرار پایش محصولات تولیدی در استان اردبیل را یادآور شد و اضافه کرد: ۶۹۸ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان و ۲۷۲ بازرسی از تجهیزات شهر بازی و دستگاه‌های بازی در استان انجام شده و ما تمامی شهر بازی‌ها را موظف به رعایت استاندارد طبق مصوبات استاندارد اجباری کرده‌ایم.

وی پرداختن به کیفیت کالاها را یک اصل اساسی و مترقی در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و ادامه داد: کیفیت یک مقوله نسبی است و ما با مد نظر قرار دادن سلامت عمومی، این کیفی‌کاری را در جامعه گسترش می‌دهیم.

حسین‌پور با بیان اینکه تلاش‌های شبانه‌روزی بازرسان استاندارد منجر به تولید کالای مطلوب، کیفی و ارائه خدمات مناسب است، بیان کرد: هتل آپارتمان‌ها مشمول استاندارد اجباری نیستند اما با فراخوانی که به وزارت میراث فرهنگی به عنوان دستگاه مرتبط داده شده، انتظار می‌رود این استانداردها را در ارائه خدمات رعایت کنند.

وی استانداردهای ملی ایران در حوزه مراکز آبدرمانی و چشمه‌های آبگرم و سرد را یادآور شد و تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان اردبیل و وجود بیش از ۶۰ مرکز آبدرمانی، صنعت غالب استان اردبیل گردشگری است و اداره کل استاندارد در نظر دارد تا استانداردهای مرتبط با این حوزه را در راستای بهره‌برداری هموطنان و پژوهشگران معرفی و ترویج کند.

سرپرست اداره کل استاندارد استان اردبیل با بیان اینکه مردم برای اطمینان از صحت استاندارد کالا می‌توانند به سایت اینترنتی سازمان استاندارد ایران مراجعه کنند، گفت: اعتبار مندرج در پرونده‌های استاندارد سه سال است که با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده در روی کالا به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷، شهروندان می‌توانند از اصالت و استاندارد کالا مطمئن شوند.