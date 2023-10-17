ممیزی ۳۱۵۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ترابی بعدازظهر سه شنبه در بازدید خبرنگاران از اجرای ممیزی مراتع در شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: اجرای پروژه ممیزی مرتع در سطح ۳۱۵۰ هکتار از اراضی ملی در حوزه کندر، ایرج آباد و کال ششطراز در شش ماهه اول امسال اجرا شد که در حال حاضر طرح دیگری برای اجرا در شهرستان نیست.

رییس اداره منابع طبیعی خلیل آباد در خصوص اهمیت اجرای طرح ممیزی در اراضی افزود: شناسایی بهره برداران، تعیین حدود مراتع برای ایجاد تعادل دام و مرتع و صدور پروانه چرای دام در راستای طرح ملی مدیریت پایدار مهم‌ترین اهداف اجرای طرح ممیزی مراتع است.

وی مدت چرای دام، ظرفیت مراتع، تاریخ ورود و خروج دام از مراتع و ایجاد تعادل دام و مرتع از مهم‌ترین راهکارها در زمینه مدیریت بهینه مراتع نام برد و گفت: با اجرای طرح‌های ممیزی در شهرستان ۱۰۰ درصد مراتع شهرستان ممیزی شده است.

ترابی اظهار کرد: طرح ممیزی مراتع برای مقابله با تخریب و تخلف حوزه اراضی ملی صورت می‌گیرد و اقدامی ضروری در جهت شناسایی دامداران ذی حق است.

رییس اداره منابع طبیعی خلیل آباد گفت: ۲۱ سامانه عرفی، مرتعی در شهرستان ممیزی شد که با اجرای طرح ممیزی مراتع از تخریب و تجاوز به اراضی ملی و سو استفاده برخی از متخلفان در این اراضی ملی و مراتع طبیعی جلوگیری بعمل آمد.

وی با اعلام اینکه بیش از ۷۹۱ مرتعدار بهره بردار و فعال دامداری به تعداد ۴۰۴۳۶ واحد دامی مجاز شناسایی و ممیزی شده است، افزود: حفظ پوشش گیاهی و منابع پایه (آب، خاک) و فراهم شدن بستر مناسب برای تجدید حیات گیاهان مرتعی و جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی از اهداف مؤثر اینگونه طرح‌ها است.

ترابی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوطه به چرای دام با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد و با معرفی به مراجع قضایی پروانه بهره برداری از مراتع آنان باطل خواهد شد.