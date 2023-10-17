کمیته امداد باید به سمت توانمندسازی مددجویان حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات کشور، استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تمام مشغلههایی که در راستای تشکیل نهضت انقلاب بود اما این نهاد دومین ارگانی بود که در کشور شکل گرفت.
وی به ارائه خدمات اثر گذار امام خمینی (ره) در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، افزود: اثر گذاری همه جانبه با ۱۶ برنامه در قالب ۱۲۰ خدمت به مددجویان تحت پوشش در دستور کار قرار گرفت که حوزه اشتغال، مسکن، درمان، نیازهای معنوی و فرهنگی، خدمات تحصیل و… را شامل میشود.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: در نا آرامیها و اعتراضات بر اساس بررسیهای دستگاههای امنیتی و نظارتی مشخص شد که افراد مددجوی تحت حمایت دولت کمترین آمار را در این زمینه داشته است.
صباغیان با تاکید بر اینکه کمکهای ارائه شده به مددجویان از طریق بودجههای دولتی تأمین میشود، گفت: به منظور تأمین نیاز و هزینههای مورد نیاز مددجویان با تعیین بودجه سنواتی لحاظ میشود که اگر این کمکها نباشند خدمت رسانیهای کمیته امداد به صورت مطلوب دنبال نخواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه مسکن در بودجه سنواتی اعتبارات خوبی لحاظ شده تا کمیته امداد امروز ارائه خدمات خوبی در این حوزه داشته باشد که این نشان از نگاه مثبت دولت به اقدامات ارزشمند کمیته امداد است.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به لزوم حمایتهای دستگاهها از کمیته امداد در راستای ارائه خدمات به نیازمندان، بیان کرد: امروز تکلیف ما در جایگاههای مسئولیتی این است که حامی باشیم و با وجود کمیته امداد امکانات و ظرفیتهای بیشتری را در اختیار آن قرار داده تا در جامعه اثر بخشتر باشیم.
صباغیان با تاکید بر توصیههای رئیس کمیته امداد، یادآور شد: اصلاح و تحول از جمله مهمترین اهداف و توصیههایی است که در جهت تحقق آن باید تلاش شود.
وی ادامه داد: رعایت صرفه جویی در هزینهکردها، صرف اعتبارات و هزینهها به نحو احسن و به نفع مددجویان، حمایت به موقع نیازمند واقعی و توجه به توانمند سازی مددجویان با حفظ کرامت انسانی از دیگر توصیههایی است که باید سرلوحه کار قرار گیرد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور توانمندسازی مددجویان را مهمترین مقوله در حمایت از مددجویان دانست و اضافه کرد: باید از طریق مؤلفههای اشتغالزایی پس از ورود مددجویان به چرخه حمایت به توانمندی برسند و پس از مدتی به خودکفایی رسیده تا به تدریج از جریان حمایت خروج پیدا کنند.
صباغیان در پایان تاکید کرد: کمیته امداد باید به سمتی حرکت کند که با توانمندسازی مددجویان از حمایتهای مالی بی پشتوانه فاصله بگیرد.
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