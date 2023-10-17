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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۷

استاندار اردبیل:

تسهیل روند فعالیت کارآفرینان فضای اشتغال را بهبود می‌بخشد

تسهیل روند فعالیت کارآفرینان فضای اشتغال را بهبود می‌بخشد

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: باید با برنامه‌ریزی و تسهیل روند فعالیت و سرمایه‌گذاری کارآفرینان، زمینه‌های شتاب در مسیر تولید و اشتغال‌آفرینی را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر سه‌شنبه در نخستین نشست هیأت امنای کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل، با اشاره به نقش و اهمیت فرهنگ‌سازی کارآفرینی، معرفی الگوهای کارآفرینی در استان به دانش‌آموزان را در راستای انگیزه‌بخشی و ترغیب آنها به کارآفرینی مورد تأکید قرار داد.

وی تصریح کرد: کارآفرینان جز اقشار زحمتکش و دلسوز جامعه هستند و در ۲ سال اخیر در عرصه افزایش ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

استاندار اردبیل گفت: باید با برنامه‌ریزی و تسهیل روند فعالیت و سرمایه‌گذاری کارآفرینان، زمینه‌های شتاب در مسیر تولید و اشتغال‌آفرینی را فراهم کنیم.

عاملی افزود: پیگیری امور کارآفرینان، جمع‌بندی و حل مسائل کارآفرینان و برنامه‌ریزی در سرعت‌بخشی به اقدامات کارآفرینان از جمله مواردی است که اعضای هیأت امنای کارآفرینان باید پیگیری کنند.

استاندار اردبیل با تأکید بر معرفی الگوهای کارآفرینی همچون نخبگان ورزشی، علمی و هنری خاطرنشان کرد: معرفی الگوهای کارآفرینی به دانش‌آموزان در انگیزه‌بخشی و تمایل نوجوانان و جوانان به فعالیت در زمینه تولید و کارآفرینی دارای اهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست احکام هر یک از اعضای کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اردبیل صادر شد.

کد مطلب 5914458

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