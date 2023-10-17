به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کرم‌پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان در سخنانی، اظهار داشت: دکتر «محسن عادلی»، عضو هیات‌علمی دانشکده شیمی دانشگاه لرستان و دکتر «علی دانش فر»، عضو هیات‌علمی دانشکده شیمی این دانشگاه در جمع سرآمدان علمی کشور در سال ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: هر سال، سرآمدان علمی کشور توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری بر اساس شاخص‌های علمی انتخاب می‌شوند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، گفت: اینکه دو نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه لرستان در فهرست سرآمدان علمی کشور (سال ۱۴۰۲) انتخاب شده‌اند یک افتخار علمی برای دانشگاه لرستان محسوب می‌شود.