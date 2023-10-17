سلاح مردم فلسطین ایمان آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکی‌زاده عصر سه‌شنبه در گردهمایی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حمایت از مردم فلسطین اظهار داشت: امروز مسلمانان عالم در نقاط مختلف دنیا در حال افزایش اتحاد خود هستند و هیچ‌چیزی برای اسرائیل خطرناک‌تر از اتحاد مسلمانان وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: حشد الشعبی قهرمان، انصار الله ظفرمند و حزب‌الله همیشه پیروز همگی آماده هستند تا این رژیم پلید، ظالم و مستبد را برای همیشه محو کنند.

ملکی‌زاده تاکید کرد: دانشگاهیان، کارکنان، اساتید و ملت همیشه ظلم‌ستیز ایران باید همگی به پا خیزیم و به هر طریق و ابزار به ملت مظلومی که اسرائیل تصمیم بر کوچ اجباری آنان گرفته است کمک کنیم.

وی با اشاره به اینکه جبهه واحد مسلمین باید در تقابل با اسرائیل غاصب بیدار بماند تصریح کرد: امروز گوشه مقدسی از عالم، بیت‌المقدس عزیز، قبله اول مسلمین به کمک تک‌تک مسلمانان جهان نیاز دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: سپاه یزید، عمر سعد و حرمله اکنون اسرائیل غاصب بوده و اگر این موضوع را درک نکنیم ضربه اساسی به اسلام وارد خواهد آمد، پس به حمایت از فلسطین و در جایگاه و سطحی بالاتر در جایگاه دفاع از اسلام لازم است بایستیم و مبارزه و تلاش کنیم.

ملکی‌زاده گفت: امیدواریم اسرائیل غاصب از روی کره زمین محوشده و همه آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی خود بازگردند و در صلح و آرامش به زندگی خود ادامه دهند.

گردهمایی دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به‌منظور حمایت از مردم شجاع و غیور فلسطین با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در مسجد فاطمه زهرا (س) دانشگاه برگزار شد.