مسئولان شهرری با روی گشاده برای حل مشکلات مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شاهچراغی عصر سه شنبه و همزمان با ایام هفته فرهنگی شهرری، در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان که با حضور مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و رؤسای نواحی یک و دو آموزش و پرورش و سایر مسئولین برگزار شد با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم «ع» عنوان کرد: از ویژگی‌های ممتاز حضرت عبدالعظیم درک کردن ۵ تن از امامان معصوم و نقل بیش از یکصد حدیث از حضرت امام رضا «ع»، حضرت جوادالائمه «ع» و حضرت امام هادی «ع» می‌باشد که این ویژگی‌ها سبب شده است که ایشان در میان شیعیان به عنوان یک محدث بزرگ و دارای فضیلت شناخته شوند.

امام جمعه شهرری در ادامه به یکی از احادیث امام جواد «ع» که توسط حضرت سیدالکریم «ع» نقل شده اشاره کرد و گفت: حضرت جوادالائمه علیه السلام به جمعی از یاران خود فرمودند: شما با مال و ثروت خود نمی‌توانید انسان‌ها را جذب نمائید، بلکه آن چیزی که موجب نزدیکی قلوب و جذب دیگران به سمت شما می‌شود حسن خلق، حسن رفتار و روی گشاده شما در مواجهه با مردم می‌باشد.

شاهچراغی در پایان با تاکید بر خوش رویی مسئولان در مقابل مردم افزود: یکی از توصیه‌های پیامبر اکرم «ص» به مسئولین همین موضوع بوده است که در هنگام مراجعه مردم به شما حتی اگر نتوانستید مشکل آنها را رفع کنید با روی گشاده و رفتار خوب با آنها برخورد نمائید و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» نیز بر این نکته تأکید بسیاری دارند و در یکی از سخنرانی‌های خود با نقل شعری از صائب تبریزی، مسئولین را به حسن خلق و خوش زبانی با مردم و مراجعین توصیه کرده اند.