تمامی برنامه های کمیته امداد مبتنی بر توانمندسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان شامگاه سه شنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار کرد: کمیته امداد وظایف سنگینی را بر دوش دارد و رسالت اصلی آن رسیدگی به امور محرومان است.

وی اضافه کرد: این نهاد در دورانی که سپری شده نقش بی‌بدیلی را ایفا کرده و تاکیدات رهبر معظم انقلاب با حفظ کرامت انسانی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

قائم مقام کمیته امداد افزود: کلیه برنامه‌های کمیته امداد در حوزه‌های مختلف خدماتی و حمایتی، هدفمند و مبتنی بر توانمندسازی مددجویان است.

صباغیان افزود: نگاه دولت سیزدهم به کمیته امداد در راستای حمایت و تعامل متقابل امروز به عینه نمایان است و گام‌های موثری در راستای اشتغال و مسکن مددجویان به عنوان مهمترین دغدغه برداشته شده است.