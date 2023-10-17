دستگاه های شهرری از بخش نگری در حوزه آموزش و پرورش اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باب الحوائجی عصر سه شنبه و همزمان با ایام هفته فرهنگی شهرری، در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان که با حضور سید علی شاهچراغی امام جمعه ری و رؤسای نواحی یک و دو آموزش و پرورش و سایر مسئولین برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت پیروزی‌های جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین در جنگ با دشمن غاصب صهیونیست، اظهار داشت: با توجه به کارکرد و اهمیت جلسات شورای آموزش و پرورش ضروری است که از جلسه آینده این نشست‌ها با مدنظر قرار دادن تمامی جوانب و رعایت قوانین و مقررات و نیز وضعیت اجتماعی مردم و دانش آموزان به صورت کاملاً کارشناسی و فنی برگزار شود.

باب الحوائجی ادامه داد: تصمیمات و مصوبات این نشست‌ها از آن جهت که در آینده دانش آموزان و فرهنگیان گرامی تأثیر گذار است بسیار مهم بوده و نیازمند کار کارشناسی دقیق می‌باشد و به همین دلیل ضروری است که اعضای جلسه نکاتی مانند مطالعه کامل قبل از برگزاری نشست، حضور فعال اعضای اصلی در جلسات و استفاده از فناوری‌های نوین و گسترش موضوعات مرتبط با دولت الکترونیک را مدنظر خود قرار دهند.

وی افزود: ما به عنوان متولیان آموزش و پرورش شهرستان ری می‌بایست با اتخاذ فنی‌ترین و بهترین تصمیمات، آینده‌ی درخشان و زیبای علمی، آموزشی و تربیتی را برای دانش آموزان عزیز رقم بزنیم که در آینده زندگی آنها و سایر شهروندان شهرستان ری بسیار تأثیر گذار می‌باشد.

معاون استاندار تهران در ادامه عنوان کرد: در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آموزش و پرورش به عنوان زیربنا محسوب می‌شود، پس اگر ما این زیربنا و پی ریزی را بخوبی انجام دهیم در آینده بنای خوب و مستحکمی خواهیم داشت.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان گفت: در موضوع آموزش و پرورش ضروری است که همه دستگاه‌ها از بخشی نگری اجتناب کنند زیرا همه ما به نوعی با مجموعه آموزش و پرورش در ارتباط بوده و یا هستیم و همگی مدیون معلمین و فرهنگیان گرامی می‌باشیم و از این رو لازم است در همه تصمیم گیری ها به گونه‌ای عمل کنیم که موضوع با سود و منفعت حداکثری مجموعه آموزش و پرورش همراه شود.‌