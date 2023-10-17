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کد مطلب 5914668
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۰:۳۴

تصاویر تلخ از نشست خبری کادر بیمارستان المعمدانی درکنار پیکر شهدا

تصاویر تلخ از نشست خبری کادر بیمارستان المعمدانی درکنار پیکر شهدا

کادر درمان بیمارستان المعمدانی نشست خبری خود را در میان پیکرهای بی‌جان کودکان برگزار کردند.

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    نظرات

    • دهقان IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      14 1
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      خجالت و تحقیرشم برای حکام عربی که سکوت کردند و شاهد ناظر نسل کشی ملت فلسطین توسط صهیونیسم هستند آف بر شما حکام ترسو و ریا کار به ظاهر مسلمان
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      15 1
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      بر حرومزاده های جنایتکار اسرائیلی و یهودی لعنت ، بر اجداد کثیف تون هزاران بار لعنت
    • ظفری IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      18 2
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      هرکس این اخبار ببینه و اشکش ناخودآگاه سرازیر نشه مسلمانی که هیچ باید به انسان بودنش شک کرد
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
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      از سه شنبه شب هفته گذشته تا الان قلبم از غصه پاره پاره شده

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