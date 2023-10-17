دریافت 7 MB کد مطلب 5914668 https://mehrnews.com/x33hrx ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۰:۳۴ کد مطلب 5914668 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۰:۳۴ تصاویر تلخ از نشست خبری کادر بیمارستان المعمدانی درکنار پیکر شهدا کادر درمان بیمارستان المعمدانی نشست خبری خود را در میان پیکرهای بیجان کودکان برگزار کردند. کپی شد مطالب مرتبط سخنان اسماعیل هنیه در واکنش به جنایت بمباران بیمارستان غزه تجمع مردم در برلین به یاد قربانیان حمله به بیمارستان المعمدانی حوزه علمیه عزای عمومی اعلام کرد/درسهای حوزه در روز چهارشنبه تعطیل شد جنایتی دیگر در خان یونس/ ۱۵ فلسطینی شهید شدند آمادگی کادر سلامت ایران برای اعزام به غزه برچسبها رژیم صهیونیستی بیمارستان بمباران هوایی بمباران غزه شهدا جنگ غزه
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