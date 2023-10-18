۳ کشته و ۴ مجروح بر اثر تصادف شب گذشته در قاین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضایی صبح چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲۰ و ۴۳ دقیقه شب گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر یک محور قاین به بیرجند بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.



رئیس پلیس راه خراسان جنوبی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک سواری پژو با یک سواری پراید برخورد کرده است.

رضایی ادامه داد: متأسفانه در اثر این سانحه رانندگی ۳ نفر به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده و ۴ نفر مجروح شده که با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت تصادف برابر نظریه کارشناسان پلیس راه، عدم رعایت حق تقدم حین گردش از سوی راننده پراید تشخیص داده شده است، تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.