وجود ۳۳ هزار بافت فرسوده در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آئینی صبح چهارشنبه در همایش هم اندیشی با شهرداران گیلان با محوریت بازآفرینی بافتهای شهری اظهار کرد: ارتقای کیفی زندگی شهری و شهروندان از مأموریتهای راه و شهرسازی و مدیریت شهری است.
وی با بیان اینکه نگاه به شهرسازی تغییر کرده است، افزود: بازآفرینی شهری یک تیر با چندین نشان است و سبب ایمن بخشی در شهر میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه ۳۳ هزار بنای ناپایدار در رشت وجود دارد، گفت: جان بیش از ۱۰۰ هزار شهروند گیلانی در معرض خطر است.
آئینی با تاکید بر لزوم توجه به بازآفرینی شهری در گیلان، اضافه کرد: بازآفرینی شهری نیاز مهم و ضرورت دار گیلان و شهر رشت است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر مردمی سازی در بخش بازآفرینی شهری، افزود: باید بسترهای بازآفرینی بافت فرسوده و نوسازی این بافتها را برای مردم فراهم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت سیزدهم نگاه ویژه به بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری دارد، گفت: دولت بستههای تشویقی مختلف در راستای ارتقای بازآفرینی بافت فرسوده شهری در نظر گرفته است.
آئینی با بیان اینکه ساکنین بافتهای فرسوده باید حمایت شوند، اضافه کرد: طرح تخفیفی عوارض شهری در راستای نوسازی شهری لحاظ شود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بافتهای شهری، افزود: ترغیب سرمایه گذاری در نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری با تعریف بستههای حمایتی مورد تاکید است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اصلاح طرح تفصیلی شهرها، بیان کرد: شهرها متناسب با شرایط اقلیمی طرح تفصیلی را اصلاح کنند.
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