دومین دوره جشنواره فرهنگی «شعر و شور کتاب» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری موفق نخستین دوره جشنواره استانی «شعر و شور کتاب» در مهر ماه سال ۱۳۹۹ که با استقبال گسترده شعرا، دوستداران شعر و ادب پارسی و علاقمندان، با موضوع کتاب و کتابخوانی، کتابدار و کتابخانه در گیلان روبرو شد، دومین دوره این رویداد مهم فرهنگی در گیلان به میزبانی محفل ادبی دکتر معین اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار می‌شود.

در این جشنواره استانی که در آستانه فرارسیدن سی و یکمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار می‌شود، علاقمندان می‌توانند با ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره در این رویداد مهم استانی شرکت و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند.

همچنین طبق اعلام دبیرخانه برگزاری دومین دوره جشنواره استانی «شعر و شور کتاب» شعرا، علاقمندان به فرهنگ و ادب پارسی و عموم مردم می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر در این رویداد مشارکت کنند.

دومین دوره جشنواره فرهنگی استانی «شعر و شور کتاب» در ۴ محور (کتاب، کتابخوانی، کتابدار و کتابخانه) برگزار می‌شود و علاقمندان می‌بایست آثار ارسالی خود را در این موضوعات به دبیرخانه ارسال کنند.

بخش‌های مسابقه:

همچنین شرکت کنندگان در این مسابقه شعر باید اشعار خود را در سه حوزه شعر کلاسیک، سپید و شعر طنز سروده و ارسال کنند.

مقررات مسابقه:

هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر ۳ اثر خود را با در نظر گرفتن محورها و سبک شعری مورد نظر ارسال و در جشنواره شرکت کند.



علاقمندان شرکت در این جشنواره استانی می‌توانند از ۲۶ مهرماه تا ۱۵ آبان ماه سال جاری، آثار خود را از طریق شماره همراه ۰۹۱۱۳۳۷۰۳۳۵ در پیام رسان های بله و ایتا ارسال کنند.

گفتنی است، اسامی برندگان این رویداد فرهنگی پس از انجام مراحل داوری همزمان با سی و یکمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در آبان ماه سال جاری اعلام و در مراسمی با حضور مسئولین استانی، چهره‌های فرهنگی استان، کتابداران، کتابخوانان و اعضای محفل ادبی دکتر معین اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان تجلیل می‌شوند.