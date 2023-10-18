به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات شب گذشته اسرائیل به بیمارستانی در غزه، دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهرود و سمنان و همچنین جامعه پزشکی و بهداشت و درمان استان سمنان، یک بار دیگر همراهی خود را با مردم غزه و فلسطین عزیز نشان دادند.

حسین شیبانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت جنایت‌های اسرائیل اعلام کرد: اجتماع بزرگ دانشگاهیان علوم پزشکی شاهرود در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان معمدانی غزه و قتل عام مردم بی‌گناه برگزار می‌شود.

شیبانی با بیان اینکه این مراسم با حضور جامعه پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهرود، 🗓امروز بعد از نماز ظهر و عصر برگزار خواهد شد، افزود: این گردهمایی اعتراضی در🕌مزار شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در اطلاعیه‌ای همراهی جامعه پزشکی استان سمنان با مردم مظلوم فلسطین را مورد تاکید قرار داد.

در این اطلاعیه آمده است: مدافعان سلامت استان سمنان جنایات رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی در حمله به مراکز درمانی فلسطین مظلوم و مردم بی دفاع غزه را محکوم می‌نماید.

از دانشگاه سمنان نیز خبر می‌رسد که قرار است تجمع اعتراضی در محکومیت جنایت‌های اسرائیل برگزار شود.

روابط عمومی دانشگاه سمنان در اطلاعیه‌ای نوشت: ضمن اعلام همدردی با ملت مظلوم فلسطین، با توجه به پرسش‌های زیاد مطرح شده از سوی کاربران دانشگاه به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه هنوز به روابط عمومی دانشگاه خبر قطعی و موثقی برای تعطیلی کلاس‌ها در ساعت ده نرسیده است، بنابراین کلاس‌های ساعت ۱۰ دایر است و احتمالاً از زمان پایانی کلاس برای حضور در برنامه اعلام همبستگی با مردم فلسطین ممکن است، استفاده شود و کلاس زودتر تعطیل شود. این خبر مجدداً تکمیل خواهد شد.