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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد:

شرایط بحرانی تامین آب مشهد همچنان ادامه دارد

شرایط بحرانی تامین آب مشهد همچنان ادامه دارد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: شرایط سخت تامین آب مشهد را امسال با همراهی مردم و اجرای طرح های اضطراری پشت سر گذرانده‌ایم اما با توجه به کاهش بارندگی‌ها شرایط بحرانی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان اظهار کرد: گذر از تابستان سال جاری به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی با تلاش همه جانبه مجموعه این شرکت، همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی و شهروندان محقق شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان کرد: از سال گذشته و با پیش بینی و فرض وقوع شرایط بدبینانه، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای گذر از بحران آب مشهد انجام شد که تعریف و اجرای ۱۱ پروژه اضطراری بخشی از این اقدامات بود.

وی گفت: اتصال چاه‌های دستگاه‌های اجرایی به شبکه آب مشهد، حفر ۷۰ حلقه چاه که حدود ۳۰ حلقه آن در داخل شهر انجام شد، بهره برداری از بخشی از طرح اتصال چاه‌های آب مشهد (نبی اکرم)، انتقال آب از غرب مشهد و ساخت مخازن ذخیره آب بخشی از اقدامات اضطراری انجام شده است.

اسماعیلیان افزود: بخش زیادی از آب مشهد از سدها و منابع سطحی تأمین می‌شود که با کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر با افت شدید مواجه شده و هم اکنون متوسط آب ذخیره سدهای مشهد حدود هشت درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: شرایط بحرانی همچنان ادامه دارد که امیدواریم با همراهی مستمر شهروندان در مدیریت مصرف، همکاری سایر دستگاه‌ها و نیز انجام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم، همواره تأمین آب مشهد از شرایط پایداری برخوردار باشد.

کد مطلب 5915007

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