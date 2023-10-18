حسینیه شهدا سرخه میزبان تجمع مردم خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی جنایت‌های اسرائیل در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه که به شهادت صدها نفر مردم مظلوم و بیگناه و همچنین کادر درمانی فلسطین انجامید، مردم شهید پرور سرخه، تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

گردهمایی اعتراضی مردم سرخه امروز چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می‌شود و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد مردم دعوت کرده تا در این مراسم حضور یابند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سرخه مکان این گردهمایی بزرگ مردمی را حسینیه شهدا اعلام کرده است.

خروش امت همیشه در صحنه سرخه در حالی رخ می‌دهد که امروز ساعت ۱۶:۳۰ در دیگر نقاط استان سمنان مانند سمنان، دامغان، مهدیشهر، آرادان و… نیز تجمعاتی برگزار می‌شود. مردم شاهرود و بسطام هم امروز ظهر، گردهمایی اعتراضی خود را برگزار کردند.