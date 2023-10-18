۴۰۰ زوج نابارور خراسان جنوبی از خدمات بیمه سلامت بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی صبح چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بیمه سلامت برگزار شد، اظهار کرد: تلاش ما بر این است که در خراسان جنوبی کسی بدون پوشش بیمه‌ای باقی نماند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در شش‌ماهه ابتدایی امسال ۴۰۰ نفر خدمات ناباروری را در بستر بیمه سلامت از مرکز رویش بیرجند دریافت کردند، افزود: این حمایت در راستای بحث جوانی جمعیت صورت می‌گیرد.

اربابی بیان کرد: ۹۰ درصد هزینه درمان خدمات مربوط به ناباروری در بخش دولتی و عمومی غیردولتی را پرداخت می‌کنیم به شرط اینکه که زوجین نابارور در سامانه نشان دار شده باشند.

وی گفت: این زوجین می‌توانند در سال سه مرتبه از بسته خدماتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان استفاده کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: از آبان سال گذشته صندوق بیماران صعب‌العلاج راه اندازی شده است که ۱۰۷ بیماری در آن معرفی و قواعد کل ۵۱ بیماری احصا شد.

اربابی با بیان اینکه تاکنون ۱۱ هزار نفر در استان برای عضویت در صندوق شناسایی و در سامانه نشان دار شده‌اند. یادآور شد: درصد زیادی از هزینه‌های ویزیت، دارو، آزمایشگاه و سایر موارد مورد نیاز آنها پرداخت می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: در بین این ۱۱ هزار نفر بیماران دارای دیابت و فشار خون بیشترین فراوانی را دارند و از نظر هزینه‌ای بیماران سرطانی بیشتری هزینه را شامل می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه از سال گذشته تاکنون خدمات ارائه شده به جمعیت بهزیستی از ۹ خدمت به ۵۹ خدمت رسیده است، ادامه داد: در حال حاضر هزینه این خدمات با تعرفه ۷۰ درصد بخش خصوصی برای این افراد پرداخت می‌شود که شامل مواردی چون گفتار درمانی، شنوایی سنجی و … می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: از جمعیت ۴۹۰ هزار نفری تحت پوشش بیمه سلامت در استان ۴۸۰ هزار نفر تحت پوشش نظام ارجاع هستند.

اربابی ادامه داد: مادران باردار در سه ماهه پایانی بارداری بیمه می‌شوند و همچنین زایمان طبیعی در بخش دولتی رایگان است.