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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

فرهادی مطرح کرد؛

دستور رییس جمهور برای توزیع منظم شیر مدارس ابتدایی

دستور رییس جمهور برای توزیع منظم شیر مدارس ابتدایی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: رییس جمهور دستور دادند تا برای همه دانش‌آموزان و کودکان در مدارس ابتدایی، شیر به صورت منظم توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی در آیین افتتاح توزیع شیر بین دانش‌آموزان مدارس کل کشور که در مدرسه شهید کمندی ناحیه دو بهارستان برگزار شد خطاب به دانش‌آموزان دبستانی گفت: شما دانش‌آموزان اگر بخواهید قوی باشید و از کشورتان دفاع کنید و اگر بخواهید خوب درس بخوانید باید اول سالم باشید و تنی سالم و قوی داشته باشید.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید شیر کامل‌ترین غذایی است که خدا برای ما انسان‌ها خلق کرده است. لذا؛ رییس جمهور دستور دادند تا برای تمام دانش‌آموزان و کودکان در مدارس ابتدایی، شیر به صورت منظم توزیع شود و شما باید از این شیر استفاده کنید تا توانمندی و سلامت داشته باشید و درس بخوانید.

فرهادی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت افزود: برای اینکه به تمام قله‌های سیاسی، اجتماعی، علمی و… دست پیدا کنید، باید درس بخوانید و ما انتظار داریم که از همه امکاناتی که در اختیارتان قرار داده شده، استفاده کنید. رهبر معظم انقلاب نیز دانش‌آموزان و بویژه دختران را بسیار دوست دارند و برای شما دعا می‌کنند.

کد مطلب 5915277
علی قدمی

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