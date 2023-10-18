به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فتحی در این زمینه اظهار کرد: عملیات انفجار حدود ساعت ۱۱ امروز در کیلومتر ۱۸ از سمت میاندوآب انجام می‌شود و این مسیر تا پایان عملیات پاکسازی از ۲ طرف مسدود خواهد بود و رانندگان می‌توانند در این مدت از مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به انفجار ترانشه به منظور تعریض جاده احتمال دارد این مسیر تا ساعت ۱۲ امروز بازگشایی شود و در این مدت امکان تردد خودروها وجود ندارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: محور میاندوآب - شاهین‌دژ در مجموع ۶۵ کیلومتر طول دارد و عملیات تعریض و بهسازی ۷.۵ کیلومتر از این محور اردیبهشت امسال آغاز و برای اجرای این طرح یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

فتحی افزود: اجرا و بهره‌برداری از این طرح موجب تبدیل راه فرعی به راه اصلی چهارخطه، ایمن ساز و کاهش تصادفات و اصلاح هندسی مسیر، حذف نقاط حادثه خیز و تسهیل سفر می‌شود.

وی با اشاره به اطلاعات فنی طرح اظهار کرد: برای این مسیر ۲۰ دستگاه آب رو یک متری، یک دستگاه آب روی ۱۰ متری و یک دستگاه دوربرگردان پیش‌بینی شده است.

آذربایجان غربی ۱۲ هزار کیلومتر راه دارد که از این میزان افزون بر سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر شامل مسیرهای بزرگراهی، راه اصلی و راه فرعی است.