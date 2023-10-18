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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

به مدت سه شب رقم می‌خورد؛

قرائت دعای جوشن صغیر برای غزه در استان سمنان

قرائت دعای جوشن صغیر برای غزه در استان سمنان

سمنان- طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان مراسم دعای جوشن صغیر از امروز به مدت سه شب در مساجد استان به یاد مردم غزه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات سنگین اسرائیل به خصوص حمله ددمنشانه به بیمارستان المعمدانی که به شهادت جمع کثیری از مردم بی دفاع غزه منجر شد، در مساجد استان سمنان مراسم قرائت دعای جوشن صغیر برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی استان سمنان اعلام کرده که این مراسم امشب همزمان با نماز مغرب و عشا در مساجد سراسر استان سمنان برگزار و به مدت سه شب نیز ادامه خواهد داشت.

قرائت دعای جوشن صغیر و دعای هفتم صحیفه سجادیه با هدف همراهی مردم متدین و شهید پرور استان سمنان با مردم غزه و فلسطین اشغالی برگزار خواهد شد و از عموم مردم خداجوی استان درخواست شده تا در این مراسم معنوی حضور یابند.

استغاثه و امداد از درگاه الهی برای پیروزی جبهه مقاومت و آزادی مردم مظلوم غزه و آزادی قدس شریف چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه همزمان با نماز مغرب و عشا در مساجد سراسر استان سمنان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5915437

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