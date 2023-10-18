کره شمالی از حضور در بازیهای پاراآسیایی انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل ممنوعیت نصب پرچم کره شمالی در بازی‌های پارا آسیایی هانگژو چین، این کشور از حضور در مسابقات انصراف داد.

پایگاه خبری «اینساید گیمز» (insidethegames) در گزارشی اعلام کرد آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) کره شمالی را در لیست کشورهای «ناسازگار» قرار داده است که باعث ایجاد یک سری محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت نصب پرچم ملی در مسابقات ورزشی می‌شود.

مقامات کمیته پارالمپیک آسیایی (APC) تصمیم گرفته اند این ممنوعیت را اجرا کنند و مسیری متفاوت با شورای المپیک آسیا (OCA) در پیش بگیرند. این شورا در المپیک آسیایی تصمیم گرفت قوانین WADA را نادیده بگیرد و نصب پرچم کره شمالی را در بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ مجاز کند.

این پایگاه خبری اعلام کرده است: کمیته پارالمپیک آسیا این خبر را به اطلاع کره شمالی رسانده‌اند و سخنگوی این کمیته تأیید انصراف این کشور را تأیید کرده است.

آژانس بین المللی ضد دوپینگ سال گذشته اعلام کرده بود قوانین آژانس ضد دوپینگ کره شمالی با قوانین بین المللی مطابقت ندارد.