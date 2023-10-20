دورهمی پیشکسوتان در «بنگاه تئاترال»/ از مجید مظفری تا محمود بصیری

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس تئاتر شهرزاد از ۹ مهر ماه میزبان نمایش «بنگاه تئاترال» به کارگردانی هادی مرزبان شده است. هادی مرزبان که از کارگردانان پیشکسوت و شناخته شده تئاتر ایران است و به اجرای آثار زنده یاد اکبر رادی شهرت دارد در تازه ترین تجربه خود به سراغ نمایشنامه معروف «بنگاه تئاترال» نوشته علی نصیریان رفته است.

«بنگاه تئاترال» که حدود ۵۰ سال قبل و در دهه ۴۰ توسط خود نصیریان به صحنه رفته بود یک نمایش تخت‌حوضی و فولکلور قدیمی است که در اجرای آن از تکنیک های نمایش های سنتی ایرانی بهره گرفته شده است. مرزبان پیش از این ۲ بار این نمایش را به صحنه برده که روی هم رفته نزدیک به ۱۰۰ اجرا داشته است.

در این اثر نمایشی که از قصه‌های کهن وام گرفته شده است، پهلوان جوان به وسیله شخصیتی به نام وروره جادو طلسم شده و در خواب فرو می‌رود و دخترک عاشق داستان تصمیم می‌گیرد طلسم را نابود کرده و جوان را از خواب بیدار کند.

در این نمایش هنرمندان پییشکسوت تئاتر دور هم جمع شده اند تا نمایشی شادی آور را به صحنه ببرند از مجید مظفری و علی فتحعلی و رسول نجفیان گرفته تا داود فتحعلی‌بیگی و محمود بصیری که بعد از سال ها با این اثر نمایشی روی صحنه تئاتر برگشته است.

در کنار این هنرمندان، بازیگران جوانی چون هادی عطایی، سامان تیرانداز، آیه قبادیان، کوروش رخشنده، محمدرضا میرحسینی، حاتم میرزایی، علی یارلو، مهراد ابریشم‌کار، نگار مقدسی، آرزو صراف، لیدا معتمد، زهره رستگار مقدم و ... نیز در «بنگاه تئاترال» به ایفای نقش می‌پردازند.

مسعود والا تهیه کنندگی این اثر نمایشی را به عهده دارد که از ۹ مهر ماه ساعت ۲۱:۳۰ در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است.

تیزر نمایش را اینجا ببینید.