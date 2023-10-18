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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۸

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت مطرح کرد؛

رد شوه ١۵٠ میلیون ریالی توسط ماموران پلیس جیرفت

رد شوه ١۵٠ میلیون ریالی توسط ماموران پلیس جیرفت

کرمان- فرمانده انتظامی جیرفت گفت: سه مامور وظیفه‌شناس کلانتری ۱۲ این شهرستان، رشوه ١۵٠ میلیون ریالی یک قاچاقچی را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کرمان، سرهنگ عزت الله عبدلی نسب افزود: سه نفر از مأموران کلانتری ۱۲ شهید بهشتی جیرفت هنگام انتقال یک متهم خرده فروش مواد مخدر به دادسرا از سوی متهم مورد تطمیع قرار می‌گیرند تا از عمل خلاف او چشم پوشی کنند.

وی اظهار داشت: این متهم که با بی اعتنایی مأموران و ناکامی در رسیدن به نیت نابجای خود روبرو می‌شود مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را به عنوان رشوه پیشنهاد می‌دهد، اما مأموران پاک دست انتظامی این رفتار او را صورتجلسه و مراتب را به سلسله مراتب و مرجع قضائی اعلام می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با قدردانی از صحت عمل این مأموران وظیفه شناس، یادآور شد: عموم مردم می‌توانند هرگونه پیشنهاد، تقدیر، انتقاد یا درخواست از پلیس را با سامانه مردمی ۱۹۷ در میان بگذارند.

کد مطلب 5915536

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    نظرات

    • قاسم امیری پور IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
      1 1
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      درود خدابرنیروی امنیت انتظامی کشور دست مریزا احسنت به شماها
    • IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      5 1
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      خخخخخخ چقدر شما ساده ای اگر بالای ۱۰۰ میلیون بود مامور میگرفت الان مأمورا به تورم نگاه میکنن

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