به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحمتی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مسئول خبرگزاری مهر چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در فضای سنگین هجمه و جنگ رسانه‌ای امروز مسئولیت سنگینی بر عهده ما است‌.

وی با بیان اینکه متأسفانه شب گذشته شاهد جنایت اسرائیل در نوار غزه بودیم تصریح کرد: خط خبری جعلی که در این حادثه دنبال می‌شد اصرار بر عدم حضور رژیم اشغال‌گر اسرائیل داشت، بنابراین شاهدیم که در عرصه رسانه به همین راحتی می‌توان خبر جعلی ساخت و برای تثبیت آن تلاش کرد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر، بیان داشت: دراین شرایط کار رسانه‌ای، بخش استان‌ها اهمیت بالایی دارد، ما در استان‌ها به شدت در کمک و حمایت از رسانه‌های استانی ضعف داریم و این مشکل بزرگی است و وقتی کسی نمی‌تواند معیشت خود را تأمین کند نمی‌تواند به انعکاس دغدغه مردم بپردازد.

رحمتی شکل‌گیری رشد و بالندگی را از رسانه‌های استانی عنوان و تاکید کرد: خبرگزاری مهر می‌خواهد کنشگر عرصه هنر و فرهنگ باشد، ما در فضای رسانه‌ای استان در دوگانه فهم و نقش به دنبال فهم نیستیم و به دنبال این هستیم که نقش مؤثری داشته باشیم.