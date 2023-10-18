به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی جی تی اِن»، وزارت دفاع چین امروز چهارشنبه نقض حریم هوایی این کشور از سوی هواپیمای نظامی کانادا را به شدت محکوم کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع چین اعلام کرد که نفوذ غیرقانونی هواپیمای نظامی کانادا به حریم هوایی خود را به شدت محکوم می کند.

«وو کیان» (Wu Qian) سخنگوی وزارت دفاع چین در نشست خبری امروز خود در این خصوص گفت: چنین اقدام تحریک آمیزی حاکمیت و امنیت ملی چین را به خطر انداخته است.

سخنگوی وزارت دفاع چین گفت که نیروی هوایی کشورش اقدامات لازم را در صحنه انجام داد که قانونی و حرفه ای بودند.

وی افزود که طرف کانادایی به دنبال این حادثه حقایق را نادیده گرفت و جامعه بین المللی را گمراه کرده است.

بیل بلِر، وزیر دفاع کانادا دیروز در واکنش به رهگیری هواپیمای تجسسی این کشور توسط جنگنده‌های چینی، نسبت به آنچه اقدامات «غیرحرفه‌ای» خلبانان چینی خوانده بود، ابراز «نگرانی» کرد.

بلر اضافه کرد: کاملا صریح بگویم، این اقدام خطرناک و بی‌ملاحظه بود. این نوع رفتارها هرگز قابل قبول نبوده و ما این مساله را به بهترین شکل، به اطلاع جمهوری خلق چین خواهیم رساند.

وی در ادامه ادعا کرد که ارتش چین همواره با نیروهای کانادایی فعال در اجرای ماموریت‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه کره شمالی، تداخل داشته‌اند اما حادثه اخیر جان خلبان‌های کانادایی را به خطر انداخته است.