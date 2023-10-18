اجرای دستور العمل رشد اشتغال هدفمند برای ساماندهی کولبران

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مرتضی نیازی معاون اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت با بیان اینکه بنیاد برکت به مسئله کولبران با توجه به ماهیتی که داشته‌اند ورود و سعی کرد جایگزین کولبری را برای مردمان مناطق آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه معرفی کند.

وی ادامه داد: کولبری در حال حاضر یک مسئله ملی است و باید چندین دستگاه برای ساماندهی و حل آن پای کار بیایند و مسئله اصلی هم که بنیاد برکت به آن ورود کرد ایجاد شغل‌هایی جهت جایگزینی کولبری بود.

معاون اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت بیان کرد: هدف اصلی بنیاد برکت آن بود که با فراهم کردن فرصت‌های شغلی در منطقه افرادی که از سر اجبار وارد شغل کولبری شده‌اند دیگر کولبری نکنند که طبق بررسی‌های صورت گرفته هم تا به امروز در این زمینه نسبتاً موفق بوده است. بنیاد برکت یک افق بلند مدت در این زمینه طراحی کرد و مناطقی که مستعد بوده‌اند را بررسی و یک دستورالعمل در قالب رشد اشتغال هدفمند (راه) تهیه کرد.

وی با بیان اینکه تا به امروز در مناطق مرزی کشور ۷ هزار طرح را انجام داده‌ایم افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال هم یک هزار طرح دیگر در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه انجام خواهیم داد.

معاون اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت تاکید کرد: تا به امروز در ۵۸۸ روستا ۷ هزار طرح با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی اجرا شده است که از این میزان سرمایه گذاری ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات بنیاد برکت بوده و مابقی آورده متقاضیان بوده است. تمامی طرح‌ها با توجه به اقتصاد روستایی حاکم بر این مناطق بوده که شامل توسعه باغات، استفاده از ظرفیت کشاورزی و سیستم‌های گلخانه‌ای و مصنوعات چوبی و … بوده است.

وی افزود: بیشترین طرح‌های اجرا شده در قالب ساماندهی کولبری در استان کردستان بوده است به طوری که از ۷ هزار طرح ایجاد شده ۴ هزار طرح در استان کردستان، ۱۵۰۰ طرح در آذربایجان غربی و ۱۵۰۰ طرح در کرمانشاه بوده است و در آذربایجان غربی ۱۰ هزار و ۸۱۵ طرح با سرمایه گذاری ۵۶۷ میلیارد تومان انجام شده است؛ در استان آذربایجان غربی ۴۰ مجری و تسهیل گر داریم.

نیازی با تاکید بر اینکه بنیاد برکت در تمامی شهرستان‌های این استان حضور دارد افزود: در سال ۱۴۰۲ در استان آذربایجان غربی ۴ هزار و ۵۰۰ طرح برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا به امروز ۸۵۰ طرح اجرا شده و ۲ هزار و ۵۰۰ طرح هم در شرف اجرا است. در سه شهرستان اشنویه، پیرانشهر و سردشت اجرای دستورالعمل در حوزه توانمند سازی کولبران اجرایی شده است.