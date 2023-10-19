نقش ولایت فقیه در پیروزی های ملت ایران/جهاد تبیین را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی، چهارشنبه شب در جمع کارکنان سپاه انصار الرضا (ع) اظهار کرد: ولایت فقیه برگرفته از ولایت ائمه اطهار (ع) و ولایت ائمه برگرفته از ولایت نبی اکرم و ولایت ایشان برگرفته از ولایت خدا است.

مدیر شبکه ولایت، مؤسس و مدیر مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج) به اهمیت و مطالب ارزشمند کتاب مصباح الهدایه امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: بر اساس آیات قرآن؛ ولایت نبی اکرم بر مؤمنین از ولایت خودشان بر خود مخلص تر است.

حسینی قزوینی بیان کرد: با مبعوث شدن رسول اکرم پرونده نبوت و رسالت مختومه می‌شود و باید بعد از ایشان افرادی امر دین را در جامعه اجرا و ابلاغ کنند.

وی با بیان اینکه ولایت و امامت استمرار رسالت پیامبر است، گفت: همان گونه که مسئولیت رسالت و ولایت بعد از پیامبر اکرم به ائمه اطهار (ع) سپرده شده، همان ولایت در زمان غیب امام عصر (عج) به ولی فقیه سپرده شده است.

مدیر مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج) افزود: هر فردی با ولایت فقیه مخالف کند با ولایت ائمه اطهار (ع) مخالف است.

قدرت ولایت فقیه بعد از انقلاب اسلامی متجلی شد

وی به گستره ولایت ولی فقیه در جامعه اشاره کرد و اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قدرت ولایت فقیه را در جامعه اسلامی شاهد بودیم.

مدیر شبکه ولایت به شکل گیری انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تأسیس یک نظام اسلامی با دست خالی و پیروزی بر حکومتی با سابقه ۲۵۰۰ ساله که توانست در برابر تمام دنیا مقاومت کند و تمام فراز و نشیب‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشت به برکت ولایت فقیه است.

حسینی قزوینی مطرح کرد: آزادمردی رهبران نظام اسلامی و امامین انقلاب برای تمام ملت‌های آزادی خواه جهان مایه افتخار و شگفتی است که به آن اذعان دارند.

وی ادامه داد: با مدیریت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب است که توانستیم در طول این سال‌ها با توطئه دشمنان مقابله کنیم و به موفقیت‌های بزرگ دست یابیم.

آمریکا به دنبال نابودی اسلام علوی است

مؤسس و مدیر مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج) عنوان کرد: تا زمانی که فرهنگ و اعتقادات دینی در جامعه هست، آمریکا نمی‌تواند هیچ غلطی بکند.

حسینی قزوینی ادامه داد: آمریکا و غربی‌ها، اسلام به رهبری ایران را خطری برای خود می‌دانند و معتقدند اسلام علوی و غدیری باید در منطقه برای همیشه نابود شود.

مدیر مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج) گفت: باید همیشه شاکر وجود نعمت نظام اسلامی و نعمت ولی فقیه باشیم که ضامن امنیت مالی، اقتصادی و ناموس ما است.

وی تاکید کرد: باید با انجام رسالت جهاد تبیین، جایگاه مهم و اثرگذار ولی فقیه در جامعه را برای جوانان و مردم روشن کنیم.