واکاوی دوران آل بویه با انجام پژوهش علمی در گیلان

ولی جهانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گیلان دارای تمدن و پیشینه قوی و غنی است که پرداخت به لایه‌های مختلف تاریخی این استان بسیار اهمیت دارد.

وی با تاکید بر لزوم تحقیق و پژوهش در تاریخ کهن گیلان، افزود: هر روز یافته‌های جدیدی از تاریخ پر رمز و راز گیلان شناسایی و کشف می‌شود که می‌تواند به عنوان الگویی تمدن ساز باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان از آغاز پژوهش علمی در خصوص آل بویه خبر داد و اضافه کرد: این پژوهش منشأ اثرات مثبت، سازنده و اثرگذار تاریخی خواهد بود.

جهانی با اشاره به جزئیات بیشتر از پژوهش علمی آل بویه بیان کرد: در این پژوهش با خاستگاه، آثار، هنر، معماری، ادبیات، دین و… زمان آل بویه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در این پژوهش از منابع مکتوب، آثار مادی و معنوی باقیمانده از آن دوره تا به امروز استفاده می‌شود، افزود: در این رابطه جمعی از پژوهشگران، اندیشمندان، دانشگاهیان و علمای دین حضور دارند و با مشارکت و انجام کار تیمی به تحقیق و بررسی دوران آل بویه خواهند پرداخت.