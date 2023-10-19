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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

رها سازی یک بهله «سنقر گندمزار» در املش

رها سازی یک بهله «سنقر گندمزار» در املش

املش- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست املش از رها سازی یک بهله «سنقر گندمزار» در یکی از زیستگاه‌های شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف جواهر دشتی اظهار کرد: یک بهله سنقر گندمزار که توسط دوستداران حیات وحش تحویل محیط بانان این اداره شده بود، پس از بررسی وضعیت عمومی و تیمار، در یکی از زیستگاه‌های شهرستان رها شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست املش تصریح کرد: سنقر گندمزار از گونه‌های حمایت شده است که دارای ارزش حفاظتی است.

وی افزود: سنقر گندمزار پرنده شکاری است که به صورت مهاجر در جنوب دریای کاسپین دیده می‌شود. این پرنده بیشتر از پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان و گاهی حشرات و تخم پرندگان تغذیه می‌کند.

کد مطلب 5915998

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