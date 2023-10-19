ضرورت نظارت درون سازمانی و ریشه کنی رشوه توسط دستگاه قضایی شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی نوری صبح پنج شنبه در آئین تکریم و معارفه دادستان شهریار که در اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزار شد با تاکید بر اینکه مدعی العموم باید تلاش کند که داد مردم را بستاند اظهار داشت: مسئولی با خیال می‌تواند بخوابد که بتواند حق مظلومی را بگیرد.

حسینی نوری با بیان اینکه همه مسئولان باید مراقب باشند تا حق و حقوق مردم رعایت شود گفت: اشتباهات گاهی قابل تصحیح نیست.

وی با اشاره به اینکه گاهی یک تصمیم اشتباه هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند افزود: چرا باید دستوراتی صادر شود که سرمایه‌های مردم را به خطر بیاندازد و باید در این زمینه بیشتر توجه داشته باشیم چرا که با برخی تصمیمات حقوق افراد ضایع می‌شود و باید مراقب این تصمیمات باشیم.

امام جمعه شهریار عنوان داشت: طبق فرمایش پیامبر اکرم که می‌فرمایند؛ آسمان‌ها و زمین با عدالت پابرجا می‌مانند و اگر می‌خواهیم امنیت داشته باشیم باید تصمیم درست که امنیت و اعتماد آور و امید آفرین است گرفته شود که به واسطه آن به دستگاه قضا آبرو می‌دهید و مردم را امیدوار می‌کنید و اگر تصمیم عجولانه و ناصحیح باشد قطعاً بی اعتمادی و ناامیدی می‌آورد و سبب بر هم خورد امنیت در جامعه می‌شود.

حسینی نوری عنوان داشت: ارتقا اخلاق، صبر و حلم و بردباری باید در دستگاه قضا به خوبی رعایت شود.

وی بر نظارت جدی درون سازمانی و ریشه کن کردن رشوه تاکید کرد و اظهار داشت: این موضوع سبب می‌شود زحمات و تلاش‌های شرافتمندانه عزیزان در دستگاه قضائی زیر سوال رود.

بر اساس این گزارش در این مراسم از زحمات و تلاش‌های جدی حمید عسگری پور دادستان سابق شهریار تقدیر و مهدی محمدی به عنوان دادستان جدید معارفه شد.